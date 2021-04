GF Vip | famosa Vippona si ricandida

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 16 aprile 2021) La macchina della sesta edizione del Grande Fratello Vip è già in moto ed il conduttore Alfonso Signorini, via Il Punto Z, ha confermato di aver già messo gli occhi su un’ipotetica nuova concorrente: Gaia Zorzi. Ovviamente il nome della sorella di Tommaso Zorzi è solo uno dei tanti, dato che nel corso delle settimane molti vip si sono candidati per partecipare, dal giornalista del Tg1 Attilio Romita alla showgirl Raffaella Fico, senza dimenticare di Alex Di Giorgio e di Mercedesz Henger. L’exche siL’ultima ad essersi ri-candidata (perché un GF l’ha già fatto!) è stata Selvaggia Roma direttamente sul suo profilo Instagram. “Ciao ragazzi!!! Avete sentito che sta ripartendo la macchina del GF Vip e che alla guida sarà di nuovo il grande Alfonso Signorini!! Mi avete scritto in tantissimi che sono stata troppo poco nella casa e che ...