Gentleman Jack 2 ci sarà? Il finale della prima stagione su LaF il 16 aprile: trame ultimi episodi (Di venerdì 16 aprile 2021) Gentleman Jack 2 ci sarà? In attesa di scoprirlo, stasera 16 aprile va in onda il gran finale della prima stagione della serie evento coprodotta da BBC One e HBO. Lo show racconta la vita straordinaria, pubblica e privata, di Anne Lister, proprietaria terriera, imprenditrice, alpinista, diarista e protagonista del primo matrimonio tra due donne nella storia del Regno Unito. In questi ultimi due episodi della serie, ambientata nel 1832 ad Halifax e basata sui diari originali della Lister, Anne, dopo la rottura con Ann Walker, decide di partire per un viaggio. prima, però, deve avviare i lavori del pozzo della miniera e di avere un ...

