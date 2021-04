Gentiloni | sbloccato accordo Ocse su tassazione globale imprese

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 16 aprile 2021) "La nuova amministrazione americana ha cambiato in molti campi" le prospettive del multilateralismo, e determinato "una nuova atmosfera" nell'ambito del G7 e degli incontri internazionali di primavera del Fmi. In questo contesto, riguardo ai lavori in corso nel quadrosulladelle multinazionali dell'economia digitale, c'è stata una svolta che hala discussione e reso più probabile un. E' quanto ha detto, in sostanza, il commissario Ue all'Economia, Paolo, durante la conferenza stampa online alla fine della videoconferenza dell'Eurogruppo di oggi.han sottolineato che l'è preferibile a una soluzione solo europea, anche nella prospettiva della prossima ...