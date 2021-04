Genova, torna a muoversi la frana sotto il cimitero di Camogli (Di venerdì 16 aprile 2021) GENOVA – Torna a muoversi la frana sotto il cimitero di Camogli, dopo il crollo della falesia dello scorso 22 febbraio. “Oggi si è registrato lo spostamento di uno dei sensori posizionati il 25 febbraio dai Vigili del fuoco, in particolare uno di quelli posizionati nel lato di levante della falesia, verso il belvedere- spiega l’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone– si tratta di un movimento di pochi millimetri, ma sufficiente a indicare una situazione di instabilità, che la pioggia intensa dei giorni scorsi ha contribuito a peggiorare. Si sono registrati alcuni distacchi di roccia con la fuoriuscita di acqua dalla roccia ed è stata individuata anche una piccola ma allarmante inclinazione di una porzione del cimitero di cui era in corso lo spostamento. Per queste ragioni, sono state interrotte le operazioni nella nell’area sottostante la falesia in cui erano precipitati alcuni loculi, perché non ci sono le condizioni di sicurezza”. Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) GENOVA – Torna a muoversi la frana sotto il cimitero di Camogli, dopo il crollo della falesia dello scorso 22 febbraio. “Oggi si è registrato lo spostamento di uno dei sensori posizionati il 25 febbraio dai Vigili del fuoco, in particolare uno di quelli posizionati nel lato di levante della falesia, verso il belvedere- spiega l’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone– si tratta di un movimento di pochi millimetri, ma sufficiente a indicare una situazione di instabilità, che la pioggia intensa dei giorni scorsi ha contribuito a peggiorare. Si sono registrati alcuni distacchi di roccia con la fuoriuscita di acqua dalla roccia ed è stata individuata anche una piccola ma allarmante inclinazione di una porzione del cimitero di cui era in corso lo spostamento. Per queste ragioni, sono state interrotte le operazioni nella nell’area sottostante la falesia in cui erano precipitati alcuni loculi, perché non ci sono le condizioni di sicurezza”.

