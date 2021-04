Gemitaiz contro Fratelli D’Italia sul caso Patrick Zaki | “Vi auguro il peggio”

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021) Dura presa di posizione dialla luce dell’astensione del partito di Giorgia Meloni sulla cittadinanza italiana a. Il rapper non si è lasciato andare in giri di parole. Ilè un ricercatore egiziano, studente presso l’Università di Bologna. Il 7 febbraio 2020 è stato arrestato all’aeroporto de Il Cairo con l’accusa di propaganda per il terrorismo, minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali, sovversione e diffusione di false notizie. La sua vicenda ha attirato l’attenzione mediatica di tutto il mondo. Nelle carceri egizianeha subito torture e la ...