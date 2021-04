GB, domani i funerali di Filippo. Harry e William seguiranno il feretro “separati” (Di venerdì 16 aprile 2021) L’estremo saluto è fissato per le 15 ora locale. Dopodiché per Filippo d’Edimburgo comincerà l’ultimo viaggio, a bordo di una Land Rover Defender TD5 130, verso la sepoltura. È stato lo stesso Principe consorte a volerli in tono minore. Ma per quanto riservata possa essere, la cerimonia che domani vedrà come teatro il Castello di Windsor risulterà comunque unica nel suo genere. Filippo l’ha preparata con una cura quasi maniacale negli ultimi 18 anni, proprio come se non avesse pensato che alla morte. E a come congedarsi da un’esistenza relegata nell’ombra dal rigido protocollo regale. Solo ora che non c’è più, l’attenzione sarà tutta per lui e non per Elisabetta, la sovrana che da 68 anni regna sulla Gran Bretagna e su quel retaggio del suo sterminato impero che è il Commonwealth. Solo 30 gli invitati Filippo ha ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 aprile 2021) L’estremo saluto è fissato per le 15 ora locale. Dopodiché perd’Edimburgo comincerà l’ultimo viaggio, a bordo di una Land Rover Defender TD5 130, verso la sepoltura. È stato lo stesso Principe consorte a volerli in tono minore. Ma per quanto riservata possa essere, la cerimonia chevedrà come teatro il Castello di Windsor risulterà comunque unica nel suo genere.l’ha preparata con una cura quasi maniacale negli ultimi 18 anni, proprio come se non avesse pensato che alla morte. E a come congedarsi da un’esistenza relegata nell’ombra dal rigido protocollo regale. Solo ora che non c’è più, l’attenzione sarà tutta per lui e non per Elisabetta, la sovrana che da 68 anni regna sulla Gran Bretagna e su quel retaggio del suo sterminato impero che è il Commonwealth. Solo 30 gli invitatiha ...

Principe Filippo, chi ci sarà ai funerali. William e Harry distanti Tutto pronto per i funerali del principe Filippo , che si svolgeranno domani , sabato 17 aprile, alle ore 14.40 ora locale nella cappella di St. George nel castello di Windsor. Nel rispetto delle norme anti - Covid

