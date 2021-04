Gazzetta: la Figc lavora per il ritorno di 1000 tifosi allo stadio dal 10 maggio (Di venerdì 16 aprile 2021) L’autorizzazione del Governo all’ingresso all’Olimpico del 25% dei tifosi che lo stadio può contenere, per Euro2020, ha delle implicazioni anche per il campionato di Serie A. La Gazzetta dello Sport scrive che ieri ne hanno discusso il presidente della Figc, Gabriele Gravina e il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali. “Non si è parlato di numeri e chiariamo subito che saremo lontanissimi dai 16mila previsti all’Olimpico, il famoso 25 per cento che ci ha fatto superare l’esame Uefa. Ma c’è un’apertura, un varco in qualche modo certificato, che ha fatto dire al presidente della Federcalcio all’uscita dal colloquio con la sottosegretaria allo Sport: «Le decisioni spettano al Governo, ci sono buone possibilità anche prima dell’Europeo. La finale di Coppa Italia è una delle ipotesi, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 aprile 2021) L’autorizzazione del Governo all’ingresso all’Olimpico del 25% deiche lopuò contenere, per Euro2020, ha delle implicazioni anche per il campionato di Serie A. Ladello Sport scrive che ieri ne hanno discusso il presidente della, Gabriele Gravina e il sottosegretarioSport, Valentina Vezzali. “Non si è parlato di numeri e chiariamo subito che saremo lontanissimi dai 16mila previsti all’Olimpico, il famoso 25 per cento che ci ha fatto superare l’esame Uefa. Ma c’è un’apertura, un varco in qualche modo certificato, che ha fatto dire al presidente della Federcalcio all’uscita dal colloquio con la sottosegretariaSport: «Le decisioni spettano al Governo, ci sono buone possibilità anche prima dell’Europeo. La finale di Coppa Italia è una delle ipotesi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Figc Federsupporter - Riapertura stadi: un trionfalismo sbagliato nei modi e nei tempi Sarebbe opportuno che il Governo prima e la FIGC poi potessero chiarire " la straordinaria visione "... La Gazzetta dello Sport , 14 aprile, pag. 27 ) Sarebbe stato più corretto sottolineare i concreti ...

Gravina: 'Finale di Serie A e di Coppa col pubblico? È una possibilità' La Coppa Italia è una delle tante ipotesi insieme ad altri eventi che ci sono prima di giugno', lo ha detto il n.1 della Figc, Gabriele Gravina, dopo l'incontro con la sottosegretaria allo Sport, ...

Calciatori-arbitri, ora si può Mazzeo: «Dal 1° luglio grande stimolo per l’Aia» MANTOVA Un cambiamento importante, una barriera che cade con l’idea di dare nuovo slancio alla classe arbitrale quando il movimento dilettantistico e giovanile ripartirà. Il Consiglio della Figc ha in ...

La Samb in tribunale E per gli stipendi non pagati arriverà un -5 in classifica mantova La Sambenedettese vive un momento molto difficile e - come informano i media marchigiani - per oggi è fissata l’udienza in Tribunale sulle 7 istanze di fallimento presentate dai creditori per ...

