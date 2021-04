Galli critico sulle riaperture: 'Rischio calcolato? Calcolato male' (Di venerdì 16 aprile 2021) Massimo Galli, da sempre paladino dell'area più rigorista fra gli scienziati, ha commentato seccamente la decisione di iniziare a riaprire le attività dal 26 aprile intrapresa dal governo: "Rischio ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 aprile 2021) Massimo, da sempre paladino dell'area più rigorista fra gli scienziati, ha commentato seccamente la decisione di iniziare a riaprire le attività dal 26 aprile intrapresa dal governo: "...

Ultime Notizie dalla rete : Galli critico Galli critico sulle riaperture: 'Rischio calcolato? Calcolato male' ... e ci sono ancora molti anziani non vaccinati", così il direttore del reparto di Infettivologia dell'ospedale Sacco di Milano Massimo Galli, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo. outstream "In ...

"Rischio calcolato... male". Massimo Galli disperato a Otto e mezzo per le riaperture: previsione disastrosa Mario Draghi parla di "rischio calcolato" con 419 morti? Lilli Gruber apre con questa domanda la puntata di venerdì 16 aprile ...

Otto e mezzo, Galli critica le riaperture: "Rischio calcolato male. Rischiamo di chiudere di nuovo" Il professor Ernesto Galli si scaglia contro la decisione del governo di iniziare le riaperture a partire dal 26 aprile . Il premier Mario Draghi ...

