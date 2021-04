Galli contro le riaperture del governo | “Rischio calcolato? Calcolato male Ripartenza precoce | senza vaccini i contagi risaliranno”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il “” sulledi cui ha parlato il presidente del Consiglio Mario Draghi presentando la road map dal 26 aprile in poi è “”. Lo sostiene Massimo, primario dell’ospedale Sacco di Milano. L’infettivologo si è soffermato su alcuni dati per spiegare come, a suo avviso, l’accelerazione sul ‘liberi tutti’ sia una fuga in avanti: “Abbiamo ancora più di 500mila attualmente positivi ufficiali, che vuol dire averne il doppio, perché ce ne sono sfuggiti molti”, è stata la premessa. Da qui il paragone per rendere l’idea: “Alla fine del lockdown di maggio scorso erano meno di 100mila ufficiali, anche se allora anche saranno stati 3-400mila”. La circolazione virale, insomma, è assai più alta e adesso sono in gioco anche ...

