"La ditta ha rappresentato alcune perplessità riguardo alla staticità dei manufatti - ha detto il presidente della Provincia in un'intervista al quotidiano Il Centro - i nostri tecnici, invece, hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Gallerie sulla Gallerie sulla pista della Via Verde: spuntano... le ragnatele ...(Vasto Ciclabile) a riaccendere i riflettori sull'opera chiedendo chiarimenti sul cantiere perennemente aperto e sulla realizzazione incompiuta , volendo conoscere "entro quale data le gallerie ...

4 anni per riavere i pannelli fonoassorbenti tolti da Autostrade in pochi giorni. E dobbiamo essere contenti? ... tra le più sensibili sul fronte del disagio dal punto di vista sonoro, in particolare sulla tratta ... Ora certo, sembrano secondarie rispetto agli altri lavori che interessano le gallerie e i viadotti ,...

Barilla, cinque confezioni artistiche celebrano il grano 100% italiano Barilla porta sugli scaffali cinque nuove confezioni di pasta con grafiche ricavate dalle 11 illustrazioni del progetto Grani D'Autore.Barilla porta sugli scaffali cinque nuove confezioni di pasta con ...

Pedemontana: tra un mese le province di Treviso e Vicenza saranno collegate VENEZIA - Fra meno di un mese le province di Vicenza e di Treviso saranno finalmente collegate dalla Pedemontana. L'annuncio è stato dato ieri dal governatore Luca Zaia: «Ai primi ...

