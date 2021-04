Gabriele Costanzo, chi è il figlio di Maria De Filippi (Di venerdì 16 aprile 2021) Gabriele Costanzo è nato a Roma nel 1991 e ha trascorso la sua infanzia in un orfanotrofio; all’età di 13 anni, poi, è stato adottato dalla coppia di conduttori formata da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. I due genitori hanno sempre tenuto Gabriele lontano dai riflettori. Costanzo lavora nei programmi televisivi dei suoi genitori. Dopo il diploma – ottenuto brillantemente – ha iniziato a lavorare infatti per la Fascino PGT s.r.l., la società di produzione al 50% della De Filippi. Questa azienda produce diverse trasmissioni di grande successo come Maurizio Costanzo Show, Uomini e Donne, C’è Posta per Te e Amici. Gabriele si è occupato della Produzione di Uomini & Donne sotto diversi aspetti, come ad esempio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021)è nato a Roma nel 1991 e ha trascorso la sua infanzia in un orfanotrofio; all’età di 13 anni, poi, è stato adottato dalla coppia di conduttori formata daDee Maurizio. I due genitori hanno sempre tenutolontano dai riflettori.lavora nei programmi televisivi dei suoi genitori. Dopo il diploma – ottenuto brillantemente – ha iniziato a lavorare infatti per la Fascino PGT s.r.l., la società di produzione al 50% della De. Questa azienda produce diverse trasmissioni di grande successo come MaurizioShow, Uomini e Donne, C’è Posta per Te e Amici.si è occupato della Produzione di Uomini & Donne sotto diversi aspetti, come ad esempio ...

