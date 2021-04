Funerali di Filippo, William e Harry distanziati. Alla cerimonia anche un italiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Domani i Funerali del principe Filippo. Lista ristretta come previsto - nel rispetto delle limitazioni cautelari imposte dal Covid e delle volontà del defunto - ai Funerali di domani del principe ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 aprile 2021) Domani idel principe. Lista ristretta come previsto - nel rispetto delle limitazioni cautelari imposte dal Covid e delle volontà del defunto - aidi domani del principe ...

TgLa7 : #Filippo: niente funerali di Stato, 'non li voleva' Royal Family preannuncia cerimonia nel castello di Windsor - rtl1025 : ?? Niente funerali di Stato per il principe #Filippo, consorte della regina #Elisabetta scomparso a quasi 100 anni d… - Agenzia_Ansa : Lista ristretta come previsto ai funerali di domani del principe Filippo. William e Harry, ai ferri corti dopo lo… - elisadalbosco : RT @IOdonna: Il dolce ritratto di Filippo commuove, a due giorni dal funerale - IOdonna : Il dolce ritratto di Filippo commuove, a due giorni dal funerale -

Ultime Notizie dalla rete : Funerali Filippo Funerali di Filippo, William e Harry distanziati. Alla cerimonia anche un italiano Domani i funerali del principe Filippo. Lista ristretta come previsto - nel rispetto delle limitazioni cautelari imposte dal Covid e delle volontà del defunto - ai funerali di domani del principe Filippo, ...

Morte principe Filippo, Carlo commosso davanti all'omaggio dei sudditi I funerali del principe Filippo il 17 aprile I funerali del principe Filippo si terranno sabato 17 aprile a Londra, nella Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor. Si tratterà di esequie in ...

Funerale di Filippo: la lista completa dei 30 invitati Ecco la lista completa dei 30 invitati che parteciperanno al funerale del Principe Filippo al Castello di Windsor sabato pomeriggio.

Funerale di Filippo, Harry e William separati: l’ordine della Regina La Regina Elisabetta ha ordinato ai suoi due nipoti, Harry e William, di sedere "separati" durante le esequie del Principe Filippo.

