Funerali del Principe Filippo: dove seguire la funzione (Di venerdì 16 aprile 2021) Domani è il giorno dell'addio al Principe Filippo Sabato 17 aprile, si svolgeranno i funerale del Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Per l'occasione su Canale5, il TG5 seguirà per tutta la giornata, con edizioni speciali e approfondimenti. A partire dalle 15.30, la testata diretta da Clemente Mimun trasmetterà in diretta tutte le fasi della cerimonia funebre, che si svolgerà in forma privata nella Cappella di San Giorgio, all'interno della residenza reale di Windsor. In studio, con Cesara Buonamici, a commentare un rito blindato in tempo di Covid, Antonio Caprarica, e da Windsor il corrispondente Federico Gatti. Il funerale sarà presieduto dall'arcivescovo di Canterbury Justin Welby e, tra i presenti, non ci saranno oltre 30 persone. Durante le esequie, per evitare tensioni e imbarazzi legati alle uniformi militari, ...

Ultime Notizie dalla rete : Funerali del Mantova, addio al veterinario Carlini: ucciso dal Covid a 70 anni La morte del veterinario ha fatto in breve tempo il giro della città, lasciando sgomenti e sorpresi quanti avevano avuto modo di conoscerlo. I funerali si terranno domani, sabato 17 aprile, alle 9.30 ...

Uk, Funerali Filippo: William e Harry distanti durante la processione La notizia che più ricorre sui giornali e telegiornali britannici, il giorno della vigilia dei funerali del principe Filippo a Windsor, è che i due fratelli, l'erede al trono William e il duca di Sussex Harry , non cammineranno uno accanto all'altro nel corteo funebre. E non per motivi di ...

Archie Miller-Bakewell: chi è il segretario privato del principe Filippo Si chiama Archie Miller-Bakewell ed è stato uno degli uomini di fiducia del principe Filippo: scopriamo la sua storia ...

Regno Unito, Windsor si prepara per i funerali del principe Filippo Sabato le esequie del 99enne consorte di Elisabetta II, morto il 9 aprile scorso. Qualcuno porta fiori davanti al castello, tanti i gadget visibili in citta', mentre la Polizia vigila sulle strade (AN ...

