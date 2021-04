Fukushima, il Giappone e il rilascio nel Pacifico delle acque contaminate: la Corea del Sud si oppone, conseguenze anche per l’Italia (Di venerdì 16 aprile 2021) La Corea del Sud ha espresso la sua contrarietà alla decisione presa da Tokyo, in Giappone, sullo smaltimento nelle acque del Pacifico delle acque contaminate che erano state utilizzare per raffreddare i reattori della centrale nucleare di Fukushima, gravemente danneggiati dopo lo tsunami del 2011. La Corea del Sud, come da fonti estere, si sarebbe appellata al Tribunale internazionale del diritto del mare di Amburgo. La Corea del Sud si oppone al Giappone sulla questione di Fukushima Il presidente sudCoreano Moon Jae-in ha ordinato ai funzionari governativi di impugnare al Tribunale di Amburgo la decisione del Giappone. La ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Ladel Sud ha espresso la sua contrarietà alla decisione presa da Tokyo, in, sullo smaltimento nelledelche erano state utilizzare per raffreddare i reattori della centrale nucleare di, gravemente danneggiati dopo lo tsunami del 2011. Ladel Sud, come da fonti estere, si sarebbe appellata al Tribunale internazionale del diritto del mare di Amburgo. Ladel Sud sialsulla questione diIl presidente sudno Moon Jae-in ha ordinato ai funzionari governativi di impugnare al Tribunale di Amburgo la decisione del. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Fukushima Giappone Partita energetica sull'acqua E anche l'Aiea, che pure ha assicurato al Giappone 'il sostegno nell'attuazione' del piano di smaltimento, ammette che l'operazione, per portata e soggetti coinvolti, è del tutto nuova. Fukushima, ...

L'ipoteca di Fukushima ... infatti, sono anche gli altri Paesi della regione asiatica, che hanno minacciato di bandire le importazioni di pesce e frutti di mare dal Giappone se l'acqua di Fukushima sarà rilasciata in mare. di ...

Fukushima, il Giappone e il rilascio nel Pacifico delle acque contaminate: la Corea del Sud si oppone, conseguenze anche per l’Italia La Corea del Sud ha espresso la sua contrarietà alla decisione presa da Tokyo, in Giappone, sullo smaltimento nelle acque del Pacifico delle acque contaminate che erano state utilizzare per raffreddar ...

L'acqua di Fukushima è sicura: nessun problema se viene gettata in mare È giusto fare chiarezza sul discorso dell'acqua di Fukushima che, secondo gli scienziati di tutto il mondo, è sicura.

