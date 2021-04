Fratelli di Crozza | stasera su NOVE la nuova puntata live del 2021 con una nuova imitazione

(Di venerdì 16 aprile 2021)diritornaalle 21:25 sulcon unae un nuovo personaggio: Mauriziosarà Miguel Bosè.disi prepara a tornare,sualle 21:25, con ladella stagionema soprattutto con un nuovo personaggio, assai discusso in questa settimana, che va così a ingrandire la galleria del comico gese. Mauriziovestirà per la prima volta i panni di un esilarante Miguel Bosè per un'intervista in esclusiva dopo le dichiarazioni rilasciate in questi giorni. Al centro della ...

Advertising

GuidaTVPlus : 16-04-2021 21:26 #Nove Fratelli di Crozza #Show #Intrattenimento #StaseraInTV - LauraFrigerio : Fratelli di Crozza: debutta l'imitazione di Miguel Bosè - romi_andrio : RT @Forchielli: Oddio oddio oddio la quarantena a HK è come essere ospite di un canile ???? - a7766776 : Crozza Zangrillo, un'uscita stonata | Fratelli di Crozza in anteprima - hack_stefano : RT @nove: Sei un amante dei Podcast? Ti ricordiamo che puoi riascoltare l'ultima puntata di @fratellicrozza su Spotify, Google Podcast e Ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratelli Crozza

di, ore 21:25 su Nove Show con il popolare comico e imitatore Maurizioche analizza i tempi dell'attualità tra mille risate.IT 22:20 - LOL - PAZZA DEL MIO MIGLIORE AMICO - 2 PARTE NOVE 18:30 - SEE NO EVIL 19:30 - LITTLE BIG ITALY 20:30 - DEAL WITH IT 21:25 - LIVE: ACCORDI & DISACCORDI 22:45 -DI2021 ...La programmazione televisiva di venerdì 16 aprile 2021 è molto ampia. Programmi d’informazione e intrattenimento, show e film. Cosa c’è stasera in tv? Stasera in tv 16 aprile 2021 Venerdì 16 aprile 20 ...Stasera in TV venerdì 16 aprile: Canzone Segreta su Rai 1, Quarto Grado su Rete 4. Canale 5, appuntamento con Felicissima Sera ...