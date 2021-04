Francia | due 30enni ubriachi si iniettano una crema sul pene | gravi in ospedale

(Di venerdì 16 aprile 2021) Due amicisulla trentina sono rimasti con ilgonfio dopo essersi iniettati l'un l'altro unaper ematomi che, secondo loro, avrebbe potuto dare loro una maggiore circonferenza ai loro membri. I ragazzi francesi avevano guardato un "tutorial" su YouTube che dava suggerimenti su come ottenere unpiù grande. Dopo essersi iniettati la“miracolosa”, il loroha iniziato progressivamente a gonfiarsi e a fare male durante la notte e i due sono stati costretti a recarsi inla mattina successiva. Entrambi gli uomini, quando i medici hanno toccato il loro membro per ispezionare il danno, si sono lamentati del dolore . Non si sa se il danno rimarrà permanente o meno. I medici temono che laabbia bloccato i vasi ...

Agenzia_Ansa : La cattedrale di Notre-Dame de Paris, devastata dall'incendio dell'aprile di due anni fa, 'sarà riaperta' nel 2024.… - Avvenire_Nei : Due anni fa il rogo di #NotreDame. Riaprirà il 16 aprile 2024 con il Te Deum - beppe_grillo : Sabato scorso, la camera bassa del parlamento francese ha approvato una legge che vieta i voli nazionali tra città… - sorersol : @FBiasin Conoscerai il caso Evian Ramadam di due giorni fa qua in Francia spero, parlando di pavidità delle imprese - lallero87 : @Theskeptical_ Quello si, e penso che la Francia sia veramente spaccata in due tra grandissimi centri e il resto de… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia due

Bimba rapita in: la madre presunta mandante La piccola, purtroppo, non è ancora tornata ... Mia Montemaggi , 8 anni, era sparita la sera digiorni fa, quando 3 uomini erano arrivati alla ...... di tre membri della sua équipe e di altreufficiali pubblici locali, accusati di 'improbità ... evidente anche a distanza: dopo l'Italia, che lo aveva fatto a febbraio, anche laha così ...(ANSA) - GENOVA, 16 APR - Nasce lo street food made in Genova con lo chef stellato Edoardo Ferrera che torna nella sua città dopo aver guidato prestigiose cucine in Germania, Francia, Usa e Giappone.Che tipo di partita ti aspetti tra Juve e Atalanta? "Sicuramente sarà una bellissima partita. La Juve vorrà fare una gara importante per quello che è poi l'entità della sfida stessa. L'Atalanta era un ...