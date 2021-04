Francia, Covid-19: c’è il coprifuoco dalle 19 alle 5, ma ci sono maggiori aperture (fotogallery Parigi) (Di venerdì 16 aprile 2021) Per esigenze personali mi sono dovuto spostare in Francia a Parigi, in pieno periodo di lockdown, con quasi tutte le regioni ( e in special modo l'Ile de France e Parigi) zona rossa, con coprifuoco dalle 19 alle 5. Ecco il quadro di cosa ho trovato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 aprile 2021) Per esigenze personali midovuto spostare in, in pieno periodo di lockdown, con quasi tutte le regioni ( e in special modo l'Ile de France e) zona rossa, con195. Ecco il quadro di cosa ho trovato L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

RaiNews : Nel resto d'Europa la situazione peggiora in Ungheria e Polonia, e resta critica in Repubblica ceca, Svezia e buona… - Tg3web : In Francia è stata superata la soglia delle centomila vittime di covid e in Germania si cerca un maggiore coordinam… - MediasetTgcom24 : Francia: Johnson & Johnson solo a over 55 come AstraZeneca #covid - michelaontwitt : Prendetemi per pazza si pazza per La Francia che annulla tutti i finals nelle università causa covid - FirenzePost : Francia, Covid-19: c’è il coprifuoco dalle 19 alle 5, ma ci sono maggiori aperture (fotogallery Parigi) -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Covid Cura Bolsonaro. In Brasile l'ondata diventa tsunami ... evidente anche a distanza: dopo l'Italia, che lo aveva fatto a febbraio, anche la Francia ha così ... il cui sindaco, Eduardo Paes, si ammalato di Covid - 19 per la seconda volta. Lo stato di San Paolo,...

Alimentare Per il made in Italy l'export resta da record ...italiano si è dimostrato un pilastro dell'economia del Paese nell'anno clou del Covid 19, il 2020: ...8%), preceduto solo dalla Spagna (4%) e sopra Francia (3%) e Germania (2,1%), ha affermato Valerio ...

Cura Bolsonaro. In Brasile l'ondata diventa tsunami Senza strategia su restrizioni e vaccini, vola verso 400mila morti con ospedali stracolmi e senza mezzi. Il presidente accusato dai media di "genocidio". Indagherà una commissione parlamentare ...

AstraZeneca, Francia: 'È probabile che l'Ue non rinnovi il contratto' È "probabile" che l'Unione europea non rinnovi i suoi contratti di vaccini anti-Covid con il gruppo farmaceutico AstraZeneca: è quanto indicato oggi dalla ministra francese dell'Industria, Agnès Panni ...

... evidente anche a distanza: dopo l'Italia, che lo aveva fatto a febbraio, anche laha così ... il cui sindaco, Eduardo Paes, si ammalato di- 19 per la seconda volta. Lo stato di San Paolo,......italiano si è dimostrato un pilastro dell'economia del Paese nell'anno clou del19, il 2020: ...8%), preceduto solo dalla Spagna (4%) e sopra(3%) e Germania (2,1%), ha affermato Valerio ...Senza strategia su restrizioni e vaccini, vola verso 400mila morti con ospedali stracolmi e senza mezzi. Il presidente accusato dai media di "genocidio". Indagherà una commissione parlamentare ...È "probabile" che l'Unione europea non rinnovi i suoi contratti di vaccini anti-Covid con il gruppo farmaceutico AstraZeneca: è quanto indicato oggi dalla ministra francese dell'Industria, Agnès Panni ...