Ultime Notizie dalla rete : Fortuna Bellisario Fortuna Bellisario, il marito avrebbe obbligato anche i figli a picchiare la madre: 'Guardava altri uomini' Fortuna sarebbe stata vittima anche dei suoi figli, i stigati dal marito. Dall'ordinanza del Riesame, che ha ripristinato il carcere per Vincenzo Lopresto, emerge che il marito di Fortuna Bellisario, che la uccise a colpi di stampella davanti ai bambini, avrebbe istigato anche i figli a picchiara la madre. L'uomo li avrebbe minacciati persino di percosse se si fossero rifiutati.

Fortuna, un passo verso la verità È la traccia che abbiamo provato a seguire raccontando, da fine febbraio scorso, la storia di Fortuna Bellisario - diventata fatalmente solo un numero nell'impressionante catena di femminicidi italian ...

