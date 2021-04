Fondi Lega: Lombardia Film Commission e Comune di Milano parti civili, Regione no (Di venerdì 16 aprile 2021) Lombardia Film Commission e Comune di Milano sono stati ammessi parti civili per l’eventuale risarcimento danni nel processo a carico dell’imprenditore di Casnigo Francesco Barachetti. La vicenda è quella relativa la compravendita del capannone di Cormano, acquistato dalla Fondazione Lombardia Film Commission (Lfc), partecipata dalla Regione Lombardia e dal Comune, con la quale sarebbero stati drenati – secondo l’accusa – 800 mila euro di Fondi pubblici. Non ha chiesto di essere parte civile, invece, Regione Lombardia: “Come policy istituzionale generale – è stato precisato in una nota – la Giunta regionale ritiene ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 aprile 2021)disono stati ammessiper l’eventuale risarcimento danni nel processo a carico dell’imprenditore di Casnigo Francesco Barachetti. La vicenda è quella relativa la compravendita del capannone di Cormano, acquistato dalla Fondazione(Lfc), partecipata dallae dal, con la quale sarebbero stati drenati – secondo l’accusa – 800 mila euro dipubblici. Non ha chiesto di essere parte civile, invece,: “Come policy istituzionale generale – è stato precisato in una nota – la Giunta regionale ritiene ...

