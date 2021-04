Fofana: “Che emozione quel gol alla Juve. Gli italiani sono manici della perfezione ma ho imparato tantissimo” (Di venerdì 16 aprile 2021) Seko Fofana, attuale giocatore del Lens (in lotta per un posto in Europa nella Ligue 1) ed ex giocatore dell’Udinese, in una intervista per France Football ha raccontato i suoi 4 anni in Italia, iniziano proprio dalla scelta fatta nel lontano 2016: “Andai in Italia perchè avevo bisogno di un progetto. quella dell’Udinese è stata per me un’ottima scelta perché volevano mettere in risalto i giovani. Quando il club mi ha manifestato il suo interesse, ho detto subito di sì, ero molto emozionato.” Sulla componente tattica: “In Italia è molto speciale. Quando l’allenatore dà istruzioni tattiche, queste devono essere seguite alla lettera. Avevo bisogno di un po ‘di tempo per ambientarmi. Quando sono arrivato, non giocavo. L’allenatore aveva fatto le sue scelte iniziali ma alla fine è stato ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 aprile 2021) Seko, attuale giocatore del Lens (in lotta per un posto in Europa nella Ligue 1) ed ex giocatore dell’Udinese, in una intervista per France Football ha raccontato i suoi 4 anni in Italia, iniziano proprio dscelta fatta nel lontano 2016: “Andai in Italia perchè avevo bisogno di un progetto.la dell’Udinese è stata per me un’ottima scelta perché volevano mettere in risalto i giovani. Quando il club mi ha manifestato il suo interesse, ho detto subito di sì, ero molto emozionato.” Sulla componente tattica: “In Italia è molto speciale. Quando l’allenatore dà istruzioni tattiche, queste devono essere seguitelettera. Avevo bisogno di un po ‘di tempo per ambientarmi. Quandoarrivato, non giocavo. L’allenatore aveva fatto le sue scelte iniziali mafine è stato ...

Advertising

WWonka100 : @pinto1_1899 @MilanNewsit Ahahahah se dovesse accadere quello che hai appena scritto, mentre i ratti festeggiano lo… - Tommaso52085366 : @Alezzzzio Penso che togli Hakan metti de Paul togli kijaer e metti fofana /botman e alzi l'ottava in ciabatte - Tommaso52085366 : @ildpaa E l'ottava è solo una formalità se ci aggiungiamo anche fofana o botman in difesa che accanto a tomori egua… - ildpaa : Chiesa mi fa incazzare. Uno così a 50 è un regalo visto quanto costano i rivali. Idem Fofana. Che nervoso - NandoPiscopo1 : @Stabile_W @Teo__Visma @acmilan Quel mercato è stata la botta finale per la cacciata. Giocatori da 40/50 non li pos… -

Ultime Notizie dalla rete : Fofana Che Atletica leggera, al via i raduni: Leonardo Fabbri si prepara a Siracusa ... è già in azione Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro) che rimarrà al lavoro sul litorale pontino fino al ... Elisa Di Lazzaro (Carabinieri), Costanza Donato (Bracco Atletica), Hassane Fofana (Fiamme Oro), ...

Raduni: Bogliolo a Formia, Fabbri a Siracusa ... è già in azione Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro) che rimarrà al lavoro sul litorale pontino fino al ... Elisa Di Lazzaro (Carabinieri), Costanza Donato (Bracco Atletica), Hassane Fofana (Fiamme Oro), ...

Carpi ha il suo Bonucci: Venturi «I playoff? Perchè non provarci» Enrico Ronchetti Nel Carpi tutto palla a terra di Pochesci c'è un giocatore dai cui piedi nasce la maggior parte delle trame. Non è un trequartista e nemmeno (più) un centrocampista, ma un difensore c ...

CARPI QUASI SALVO. VENTURI: “ORA L’ULTIMO SFORZO, VORREI RESTARE” Nel video l’intervista a Michael Venturi (difensore Carpi Fc) E’ il terzo più utilizzato nella stagione del Carpi alle spalle di Fofana e Sabotic. Un dato sorprendente per chi come Michael Venturi ave ...

... è già in azione Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro)rimarrà al lavoro sul litorale pontino fino al ... Elisa Di Lazzaro (Carabinieri), Costanza Donato (Bracco Atletica), Hassane(Fiamme Oro), ...... è già in azione Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro)rimarrà al lavoro sul litorale pontino fino al ... Elisa Di Lazzaro (Carabinieri), Costanza Donato (Bracco Atletica), Hassane(Fiamme Oro), ...Enrico Ronchetti Nel Carpi tutto palla a terra di Pochesci c'è un giocatore dai cui piedi nasce la maggior parte delle trame. Non è un trequartista e nemmeno (più) un centrocampista, ma un difensore c ...Nel video l’intervista a Michael Venturi (difensore Carpi Fc) E’ il terzo più utilizzato nella stagione del Carpi alle spalle di Fofana e Sabotic. Un dato sorprendente per chi come Michael Venturi ave ...