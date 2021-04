Focolaio Covid nell’Hertha Berlino, chiesto alla Bundesliga il rinvio di tre partite (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Covid colpisce anche gli altri campionati. E’ il caso della Bundesliga con l’Hertha Berlino dopo un altro risultato positivo al tampone verificatosi dopo aver colpito già l’allenatore Dardai e il giocatore Lukebakio tra gli altri. Stavolta è toccato a Plattenhardt, l’ennesimo tampone positivo ha portato alla quarantena e il club ha chiesto alla Bundesliga il rinvio delle prossime tre gare. Lo ha reso noto l’Hertha con un comunicato: “Un altro test positivo per il virus corona costringe il nostro team e lo staff tecnico a una quarantena domestica di 14 giorni con effetto immediato. Il test PCR di giovedì ha mostrato un risultato positivo per Marvin Plattenhardt. È privo di sintomi ed è stato immediatamente separato dal gruppo. Dopo i test positivi ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 aprile 2021) Ilcolpisce anche gli altri campionati. E’ il caso dellacon l’Herthadopo un altro risultato positivo al tampone verificatosi dopo aver colpito già l’allenatore Dardai e il giocatore Lukebakio tra gli altri. Stavolta è toccato a Plattenhardt, l’ennesimo tampone positivo ha portatoquarantena e il club haildelle prossime tre gare. Lo ha reso noto l’Hertha con un comunicato: “Un altro test positivo per il virus corona costringe il nostro team e lo staff tecnico a una quarantena domestica di 14 giorni con effetto immediato. Il test PCR di giovedì ha mostrato un risultato positivo per Marvin Plattenhardt. È privo di sintomi ed è stato immediatamente separato dal gruppo. Dopo i test positivi ...

FBiasin : '#DeRossi ricoverato per Covid all'Ospedale Spallanzani dopo il focolaio in Nazionale'. Forza Daniele. - MediasetTgcom24 : Covid Sardegna, una cena nel penultimo giorno di zona bianca si è trasformata in un focolaio: 43 contagi e un morto… - LavFvg : Covid&Visoni: incredibile che dopo 1 anno dal primo focolaio, solo l'Olanda ha deciso di vietare (dal 2021) questi… - LavFvg : #Covid & #EmergenzaVisoni Ad 1 anno dal primo focolaio la @EU_Commission non ha ancora deciso di fermare questi… - CamilloPatriarc : RT @Dio: Il bagno rituale nel Gange di quest'anno potrebbe vincere la medaglia d'oro come miglior focolaio di Covid EVAH. -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid Serie B 2020/2021, Pescara - Virtus Entella si giocherà il 27 aprile PESCARA - La sfida tra Pescara e Virtus Entella , rinviata a causa del focolaio COVID che sta colpendo la squadra abruzzese, è stata rinviata a martedì 27 aprile. Di seguito il comunicato ufficiale ...

"Perché con 29 contagiati la Reggiana perse a tavolino e Pescara ed Empoli rinviano?". Serie B nel caos Covid E potrebbe saltare tutto causa Covid. Tra quarantene, partite rinviate, chi chiede la sospensione ... Innescato da un focolaio nel Pescara, con 7 giocatori ed un componente dello staff positivi. L'Asl ...

Il coronavirus si è portato via il neoliberismo, liberalizziamo i brevetti dei vaccini Tre milioni di persone sono morte in tutto il mondo per Covid-19.Laddove “in tutto il mondo” equivale a 206 nazioni sui 221 monitorate al livello mondiale, ma la sparuta quindicina che ...

VIDEO | Teramo, 3 positivi alla Savini: 2 classi in quarantena. D’Alberto: “per lo screening di massa mancano i tamponi” TERAMO – Dopo pochi giorni dalla riapertura delle scuole scoppia un focolaio alla scuola “Savini” di Teramo. Positivi al Covid 3 alunni di due classi, che sono state messe in quarantena compresi tutti ...

