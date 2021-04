Fiorentina, rinnovo Ribery: c’è l’offerta di Commisso, il francese medita (Di venerdì 16 aprile 2021) Rocco Commisso ha offerto il rinnovo di un anno a Ribery. Il francese medita, ma pensa anche a un ritorno in Germania Il contratto di Franck Ribery con la Fiorentina scade questo giugno, ma i viola vorrebbero trattenerlo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente Commisso avrebbe offerto al francese 2 milioni per un altro anno di contratto ma il francese ci starebbe ancora pensando. Sul piatto ci sarebbero anche le ipotesi Monza, ma condizionata dalla promozione in Serie A del club lombardo, e il ritorno in Germania dove Ribery ha ancora la sua famiglia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Roccoha offerto ildi un anno a. Il, ma pensa anche a un ritorno in Germania Il contratto di Franckcon lascade questo giugno, ma i viola vorrebbero trattenerlo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidenteavrebbe offerto al2 milioni per un altro anno di contratto ma ilci starebbe ancora pensando. Sul piatto ci sarebbero anche le ipotesi Monza, ma condizionata dalla promozione in Serie A del club lombardo, e il ritorno in Germania doveha ancora la sua famiglia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina rinnovo Da quando c'è De Laurentiis nessun club ha cambiato meno allenatori del Napoli Ma la Gazzetta scrive che c'è la fuga da Napoli (solo perché non ci sarà il rinnovo a Gattuso) Da ... più Bielsa che si è dimesso prima ancora di iniziare la sua avventura in Italia), la Fiorentina 14 (...

Commisso, la Fiorentina del futuro e il nodo Vlahovic Il patron a Firenze per fare il punto su squadra e guida tecnica per la prossima stagione. Cruciale il rinnovo o la cessione del gioiello serbo

Vlahovic, rinnovo con clausola in vista? C’è Belotti sullo sfondo Un tesoro che la società non vuole assolutamente perde. Niccolò Ceccarini definisce così Dusan Vlahovic nell'edizione odierna di Repubblica Firenze. Autentico uomo simbolo della Fiorentina dell'ultimo ...

Repubblica: il futuro di Vlahovic. Commisso alza la posta. Prove di intesa Sul tavolo del rinnovo un ingaggio per il giovane serbo da 2,5 milioni più bonus e la promessa della Fiorentina di rinforzare la squadra ...

