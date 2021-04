Fiorentina in casa Sassuolo (sabato, ore 18, Sky) per fare punti salvezza. Iachini: «Vlahovic resterà viola». Formazioni (Di venerdì 16 aprile 2021) Sarà obbligatorio far punti, per la Fiorentina, in casa Sassuolo (cioè al Mapei Stadium di Reggio Emilia) sabato 17 aprile, ore 18, diretta su Sky. La salvezza è vicina ma va raggiunta. E il calendario propone, dopo i neroverdi, una nuova trasferta a Verona e quindi, domenica 25 aprile, festa che concide con i settantasei anni dalla Liberazione, la Juve a Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 aprile 2021) Sarà obbligatorio far, per la, in(cioè al Mapei Stadium di Reggio Emilia)17 aprile, ore 18, diretta su Sky. Laè vicina ma va raggiunta. E il calendario propone, dopo i neroverdi, una nuova trasferta a Verona e quindi, domenica 25 aprile, festa che concide con i settantasei anni dalla Liberazione, la Juve a Firenze L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

zazoomblog : Fiorentina in casa Sassuolo (sabato ore 18 Sky) per fare punti salvezza. Iachini: «Vlahovic resterà viola». Formazi… - FirenzePost : Fiorentina in casa Sassuolo (sabato, ore 18, Sky) per fare punti salvezza. Iachini: «Vlahovic resterà viola». Forma… - gianluca0marin1 : @augustociardi75 Anno 2017/2018 perdere contro la Fiorentina in casa 2-0 all'interno di un'andata e ritorno contro… - Fiorentinanews : #Pruzzo: '#Vlahovic? La #Fiorentina ora si trova in casa un gran giocatore. L'ideale sarebbe tenerlo e costruirgli… - GiuDayLorDie : @Andrea842631710 @sscnapoli Sull'anno scorso ho scritto prima e ripeto, tutto questo cambiamento l'anno scorso non… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina casa Fiorentina, torna Pulgar in mediana Commenta per primo Il Corriere dello Sport fa il punto sulle ultime di formazione di casa Fiorentina. Con il rientro di Igor tutti i calciatori saranno a disposizione eccetto Kokorin. I dubbi maggiori sono a centrocampo, dove Pulgar è destinato a tornare nel ruolo di regista. Amrabat, ...

Ictus durante la pandemia, nel 2020 oltre 500 casi trattati al Santo Stefano di Prato L'ictus non resta a casa anche nel corso della pandemia. Un intervento immediato è fondamentale nel trattamento di ... 12 trombectomie meccaniche presso la neuroradiologia interventistica fiorentina ed ...

Fiorentina in casa Sassuolo (sabato, ore 18, Sky) per fare punti salvezza. Iachini: «Vlahovic resterà viola». Formazioni FIRENZE – Sarà obbligatorio far punti, per la Fiorentina, in casa Sassuolo (cioè al Mapei Stadium di Reggio Emilia) sabato 17 aprile 2021, ore 18, diretta su Sky. La salvezza è vicina ma va raggiunta.

MALUSCI, Pezzella-Milenkovic emblema del periodo L'ex difensore viola Alberto Malusci ha così parlato del momento attuale di casa Fiorentina: "Iachini è tornato più determinato che mai, va cercando certezze sia da ...

Commenta per primo Il Corriere dello Sport fa il punto sulle ultime di formazione di. Con il rientro di Igor tutti i calciatori saranno a disposizione eccetto Kokorin. I dubbi maggiori sono a centrocampo, dove Pulgar è destinato a tornare nel ruolo di regista. Amrabat, ...L'ictus non resta aanche nel corso della pandemia. Un intervento immediato è fondamentale nel trattamento di ... 12 trombectomie meccaniche presso la neuroradiologia interventisticaed ...FIRENZE – Sarà obbligatorio far punti, per la Fiorentina, in casa Sassuolo (cioè al Mapei Stadium di Reggio Emilia) sabato 17 aprile 2021, ore 18, diretta su Sky. La salvezza è vicina ma va raggiunta.L'ex difensore viola Alberto Malusci ha così parlato del momento attuale di casa Fiorentina: "Iachini è tornato più determinato che mai, va cercando certezze sia da ...