Fiorentina | Gattuso vicino all’accordo con il club viola

La Fiorentina ha scelto Gennaro Gattuso come suo prossimo allenatore. Il club toscano, ha già avviato i contatti con l'agente dell'allenatore calabrese, attualmente alla guida del Napoli. Napoli-Inter: probabili formazioni e dove vederla Fiorentina: Gattuso vuole una squadra competitiva? Gennaro Gattuso lascerà il Napoli a fine stagione. Nonostante la squadra sia in piena corsa per un posto alla prossima Champions League, la società campana sembra essere certa di interrompere i rapporti con l'ex Milan. Gattuso dunque non rinnoverà il contratto con il Napoli, dopo due stagioni e una Coppa Italia conquistata contro la Juventus. Stando a quanto riportato da TMW, la Fiorentina si è subito mostrata interessata a mettere sotto contratto il ...

Fiorentina, Gattuso si avvicina: contatti continui e accordo ad un passo Prende sempre più corpo la possibilità di vedere Gennaro Gattuso sulla panchina della Fiorentina, nella prossima stagione. Il patron viola, Rocco Commisso, sembra ormai deciso ad affidare la guida tecnica all'attuale allenatore del Napoli, e avrebbe ...

GATTUSO E DE LAURENTIIS: FORTUNA VUOLE CHE OGNUNO FACCIA IL PROPRIO LAVORO NAPOLI – Le intromissioni del “padrone” nelle questioni meramente tecniche, in un recente passato, hanno sortito l’effetto di scombussolare il percorso che la squadra stava compiendo tra enormi sacrif ...

La Fiorentina chiama Gattuso: così le richieste di Mendes, via questi 4 giocatori Le richieste da parte dell’allenatore gestito da Jorge Mendes sarebbero garanzie negli acquisti ed anche un ringiovanimento della rosa con Caceres, Ribery, Callejon e Bonaventura probabili partenti. L ...

