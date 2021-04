Filippo, domani i funerali: ecco chi è l'unico italiano (aristocratico) presente (Di venerdì 16 aprile 2021) Lista ristretta come previsto - nel rispetto delle limitazioni cautelari imposte dal Covid e delle volontà del defunto - ai funerali di domani del principe Filippo, consorte della regina... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 16 aprile 2021) Lista ristretta come previsto - nel rispetto delle limitazioni cautelari imposte dal Covid e delle volontà del defunto - aididel principe, consorte della regina...

Advertising

LianaMistretta : RT @RaiNews: Il Regno Unito e l'ultimo omaggio al Principe Filippo: i funerali del Duca di Edimburgo in diretta domani sabato 17 aprile dal… - daydream_sara : RT @Radio1Rai: Domani pomeriggio nel castello di Windsor i funerali in forma privata del Principe Filippo, morto venerdì scorso a 99 anni.… - Radio1Rai : Domani pomeriggio nel castello di Windsor i funerali in forma privata del Principe Filippo, morto venerdì scorso a… - hack_stefano : RT @Tg3web: Domani, in Gran Bretagna, ci saranno i funerali in forma privata di Filippo di Edimburgo. Sarà presente una trentina di persone… - eleitaliana : Cmq i media preferiscono parlare ancora di Harry e William invece che del principe Filippo come dovrebbe essere da… -