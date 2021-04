Figlio caposcorta Falcone: “Ergastolo ostativo? No a scelte scellerate” (Di venerdì 16 aprile 2021) Palermo, 16 apr. (Adnkronos) – “Siamo in guerra con la mafia e fino a quando la guerra non sarà finita, non si potrà parlare di confronto, di amnistia. Ogni nostro passo indietro, sarà un loro passo avanti. Noi Montinaro abbiamo già dato tanto, spero che non ci si accorga di certe scelte scellerate solo quando ad altri verrà chiesto lo stesso enorme sacrificio…”. A dirlo, in una intervista esclusiva all’Adnkronos, è Giovanni Montinaro, il Figlio di Antonio Montinaro, il caposcorta del giudice Falcone, morto nella strage di Capaci il 23 maggio 1992. Giovanni, che si chiama così proprio in omaggio al giudice ucciso da Cosa nostra, commenta la decisione della Consulta secondo cui l’Ergastolo ostativo sarebbe incompatibile con la Costituzione, anche se occorrerà un ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021) Palermo, 16 apr. (Adnkronos) – “Siamo in guerra con la mafia e fino a quando la guerra non sarà finita, non si potrà parlare di confronto, di amnistia. Ogni nostro passo indietro, sarà un loro passo avanti. Noi Montinaro abbiamo già dato tanto, spero che non ci si accorga di certesolo quando ad altri verrà chiesto lo stesso enorme sacrificio…”. A dirlo, in una intervista esclusiva all’Adnkronos, è Giovanni Montinaro, ildi Antonio Montinaro, ildel giudice, morto nella strage di Capaci il 23 maggio 1992. Giovanni, che si chiama così proprio in omaggio al giudice ucciso da Cosa nostra, commenta la decisione della Consulta secondo cui l’sarebbe incompatibile con la Costituzione, anche se occorrerà un ...

