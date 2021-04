FIFA 21: SBC Filip Kostic POTM Marzo Bundesliga – Requisiti e Soluzioni (Di venerdì 16 aprile 2021) EA Sports ha da poco annunciato che Filip Kostic è il POTM del mese di Marzo della Bundesliga per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. La carta in questione viene assegnata tramite un sistema di votazioni che proclama il calcistore che si è contraddistinto per le prestazioni fornite nelle partite di campionato durante il mese preso in considerazione. Potete riscattare la carta POTM di Filip Kostic completando la Squad Building Challenge dedicata disponibile nella modalità FUT 21. Requisiti SBC Filip Kostic POTM Febbraio Bundesliga Bundesliga Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Bundesliga Valutazione ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 16 aprile 2021) EA Sports ha da poco annunciato cheè ildel mese didellaper la modalità21 Ultimate Team. La carta in questione viene assegnata tramite un sistema di votazioni che proclama il calcistore che si è contraddistinto per le prestazioni fornite nelle partite di campionato durante il mese preso in considerazione. Potete riscattare la cartadicompletando la Squad Building Challenge dedicata disponibile nella modalità FUT 21.SBCFebbraioMin. 1 giocatore/i proveniente/i da:Valutazione ...

