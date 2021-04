FIFA 21: Obiettivi Florian Niederlechner League Player – Requisiti (Di venerdì 16 aprile 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la carta speciale League Player di Florian Niederlechner. La carta in questione è l’ottava delle carte speciali League Player rilasciate dalla software house canadese. Potrete riscattare la carta speciale completando gli Obiettivi dedicati disponibili nella modalità FIFA 21 Ultimate Team. Vittorie Bundesliga: Vinci 15 partite schierando solo giocatori della Bundesliga tra i titolari in Amichevoli FUT Live: Capolavoro manageriale. Prodezze da gol: Segna 30 gol con giocatori della Bundesliga in Amichevoli FUT Live: Capolavoro manageriale. Re degli assist: Fornisci 20 assist con giocatori della Bundesliga in Amichevoli FUT Live: ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 16 aprile 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gliche permettono di sbloccare la carta specialedi. La carta in questione è l’ottava delle carte specialirilasciate dalla software house canadese. Potrete riscattare la carta speciale completando glidedicati disponibili nella modalità21 Ultimate Team. Vittorie Bundesliga: Vinci 15 partite schierando solo giocatori della Bundesliga tra i titolari in Amichevoli FUT Live: Capolavoro manageriale. Prodezze da gol: Segna 30 gol con giocatori della Bundesliga in Amichevoli FUT Live: Capolavoro manageriale. Re degli assist: Fornisci 20 assist con giocatori della Bundesliga in Amichevoli FUT Live: ...

