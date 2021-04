Fidanzato geloso di Balotelli finisce alla sbarra: massacrava la ex convinto che lo tradisse con lui (Di venerdì 16 aprile 2021) Fidanzato geloso di Balotelli alla sbarra: massacrava di botte e abusava la ex convinto che lo tradisse col calciatore. Ora, su richiesta del pm, l’imputato rischia 13 anni di carcere. Sembra fosse ossessionato da Balotelli, il 30enne di Brescia finito alla sbarra per maltrattamenti inferti senza pietà alla sua fidanzata. Una storia di gelosia culminata in episodi di violenza fisica e mortificazione psicologica, reiterate gratuitamente. Secondo quanto denunciato dalla vittima e riferito, tra gli altri, dal Giornale di Brescia, infatti, l’uomo, residente in città, all’apice di accese discussioni, avrebbe picchiato più volte la compagna – una 31enne, madre di due bambini ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 aprile 2021)didi botte e abusava la exche locol calciatore. Ora, su richiesta del pm, l’imputato rischia 13 anni di carcere. Sembra fosse ossessionato da, il 30enne di Brescia finitoper maltrattamenti inferti senza pietàsua fidanzata. Una storia di gelosia culminata in episodi di violenza fisica e mortificazione psicologica, reiterate gratuitamente. Secondo quanto denunciato dvittima e riferito, tra gli altri, dal Giornale di Brescia, infatti, l’uomo, residente in città, all’apice di accese discussioni, avrebbe picchiato più volte la compagna – una 31enne, madre di due bambini ...

