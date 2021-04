Fiction BUONGIORNO MAMMA | cast | trama | anticipazioni | quante puntate

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 16 aprile 2021) Immaginate un uomo felice, immaginate la sua famiglia, una famiglia come le altre piene di risate, notti in bianco e gioie, piena di baci e futuro. E poi immaginate qualcuno che voglia portargliela via, immaginate un segreto che rischia di distruggere tutto… e adesso tornate a me: sono Guido e non glielo permetterò! Leggi anche: GREY’S ANATOMY 17 torna su FOX il 20 aprile, cosa accadrà?Con questa breve presentazione d’impatto, Raoul Bova presenta al pubblico la nuova serie di cui è protagonista:, nuovo attesissimo family drama targato Lux Vide, i cui promo da giorni spopolano sui social (diventando ancor prima della messa in onda un piccolo fenomeno in rete).in sei: dal 21 aprile 2021 su Canale ...