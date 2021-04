Fibra ottica, la promozione speciale di Planetel per internet veloce (Di venerdì 16 aprile 2021) Elevate prestazioni anche in presenza di un traffico dati sostenuto: ecco la vera forza della Fibra ottica Planetel, oggi ancora più conveniente grazie alla speciale promozione attivata a Paratico, Credaro, Villongo e Sarnico. Per chi si abbona entro il 31 maggio, infatti, è previsto uno sconto di 5 euro al mese, oltre all’attivazione gratuita! Un grande vantaggio per chi ha la necessità di dare una spinta alla propria connessione domestica e di attrezzarsi con una linea internet ultraveloce, in grado di supportare il lavoro e lo studio da casa. Planetel ha permesso durante l’emergenza – e permetterà in futuro – di assistere alle lezioni, navigare, condividere documenti, accedere al proprio spazio cloud e partecipare a webinar o videoconferenze, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 aprile 2021) Elevate prestazioni anche in presenza di un traffico dati sostenuto: ecco la vera forza della, oggi ancora più conveniente grazie allaattivata a Paratico, Credaro, Villongo e Sarnico. Per chi si abbona entro il 31 maggio, infatti, è previsto uno sconto di 5 euro al mese, oltre all’attivazione gratuita! Un grande vantaggio per chi ha la necessità di dare una spinta alla propria connessione domestica e di attrezzarsi con una lineaultra, in grado di supportare il lavoro e lo studio da casa.ha permesso durante l’emergenza – e permetterà in futuro – di assistere alle lezioni, navigare, condividere documenti, accedere al proprio spazio cloud e partecipare a webinar o videoconferenze, ...

Ultime Notizie dalla rete : Fibra ottica Gli italiani sono disposti a spendere per costruirsi una smart home? Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna , dove il settore è più maturo, " per l'acquisto di una casa con fibra ottica si paga un prezzo del 3% più alto , che diventa il 15% in caso di affitto ", dice ...

Viabilità: tutti i lavori previsti (e i disagi) nel Mugello Sulla strada provinciale 503 del Passo del Giogo per lavori di posa cavi in fibra ottica in attraversamento aereo, senso unico alternato con orario 08:00/18:00, nel tratto in tratti saltuari e ...

Vodafone regala il bonus internet: tariffe ancora più low cost per tutti Il bonus internet di Vodafone è ancora disponibile per i clienti. Le tariffe del gestore inglese sono sempre più low cost ...

Fastweb, in Toscana arrivano le connessioni a banda larga con l’Ultra Fixed Wireless Access il servizio sarà disponibile in alcune zone di Pistoia, Campiglia Marittima (LI), Signa (FI), Cascina (PI), Seravezza (LU) e Carmignano (PO).

