“Fiale da 5 dosi ma noi riusciamo a ricavarne 7”: parlano i farmacisti anti-spreco del vaccino (Di venerdì 16 aprile 2021) A più di tre mesi dal suo inizio, la campagna vaccinale continua a essere limitata dalla disponibilità di dosi. In attesa dell’arrivo dei vaccini necessari per arrivare a proteggere entro fine mese le persone di età superiore a 80 anni, un contributo fondamentale al progresso della vaccinazione finora lo hanno dato i farmacisti, che da inizio anno riescono a ottenere fino al 40 percento delle dosi in più dalle Fiale della casa farmaceutica statunitense Pfizer e il 20 percento da quelle dell’anglo-svedese AstraZeneca. Lavorando con estrema precisione e siringhe appositamente dedicate, riescono a ottenere 7 dosi dalle 5 previste per le Fiale di Pfizer e 12 dalle 10 per AstraZeneca, una in più rispetto a quanto raccomanda la stessa Agenzia italiana del Farmaco (Aifa). “Non possiamo ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 aprile 2021) A più di tre mesi dal suo inizio, la campagna vaccinale continua a essere limitata dalla disponibilità di. In attesa dell’arrivo dei vaccini necessari per arrivare a proteggere entro fine mese le persone di età superiore a 80 anni, un contributo fondamentale al progresso della vaccinazione finora lo hanno dato i, che da inizio anno riescono a ottenere fino al 40 percento dellein più dalledella casa farmaceutica statunitense Pfizer e il 20 percento da quelle dell’anglo-svedese AstraZeneca. Lavorando con estrema precisione e siringhe appositamente dedicate, riescono a ottenere 7dalle 5 previste per ledi Pfizer e 12 dalle 10 per AstraZeneca, una in più rispetto a quanto raccomanda la stessa Agenzia italiana del Farmaco (Aifa). “Non possiamo ...

Advertising

repubblica : Per il vaccino Covid siringhe di precisione e abilità: “Così dalle fiale Pfizer e AZ spremiamo tre dosi in più” - SimoneCosimi : Sui #vaccini andiamo malissimo: oltre 700mila in Germania, 510mila in Francia, 460mila in Spagna. Noi fatichiamo a… - SchiavRoberto : ASTRA Z., PRIMA X GIOVANI,F.ARMATE E DELL'ORDINE..ORA SOLO X OVER60 FIALE RIMASUGLI NEGLI ARMADI..J&J PARE DIA STES… - ArmandaGelsomin : RT @repubblica: Per il vaccino Covid siringhe di precisione e abilità: “Così dalle fiale Pfizer e AZ spremiamo tre dosi in più” https://t.c… - parodiraul : RT @rep_roma: Per il vaccino Covid siringhe di precisione e abilità: “Così dalle fiale Pfizer e AZ spremiamo tre dosi in più” [di Arianna D… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiale dosi La Cina corre (+18,3%), ma c'è un po' di sabbia negli ingranaggi ...cinesi e della comunità imprenditoriale straniera che chiedono di espandere la fornitura di fiale ... e dovrebbero dare il via libera alla distribuzione interna delle dosi entro le prossime 10 settimane.

Coronavirus: insegnante in servizio a Massa Lubrense convocata e rimandata tre volte a casa senza vaccino "Sono stata convocata per le 15 di ieri, ma all'accettazione mi dicono che non ci sono fiale. Solo di mattina facciamo Pfizer, le dosi poi finiscono". Per la terza volta Maria non riceve l'iniezione ...

Credit: EPA/Lukasz Gagulski “Fiale da 5 dosi ma noi riusciamo a ricavarne 7”: parlano i farmacisti anti-spreco del vaccino. A più di tre mesi dal suo inizio, la campagna vaccinale continua a essere limi ...

Cagliari, il medico di base senza vaccini: dosi non consegnate Appuntamenti presi e ora da disdire. Roberto Serra, medico di base nel quartiere San Michele a Cagliari, è rimasto senza vaccini. Non sono state le consegnate le fiale, Il servizio del tg di Videolina ...

...cinesi e della comunità imprenditoriale straniera che chiedono di espandere la fornitura di... e dovrebbero dare il via libera alla distribuzione interna delleentro le prossime 10 settimane."Sono stata convocata per le 15 di ieri, ma all'accettazione mi dicono che non ci sono. Solo di mattina facciamo Pfizer, lepoi finiscono". Per la terza volta Maria non riceve l'iniezione ...“Fiale da 5 dosi ma noi riusciamo a ricavarne 7”: parlano i farmacisti anti-spreco del vaccino. A più di tre mesi dal suo inizio, la campagna vaccinale continua a essere limi ...Appuntamenti presi e ora da disdire. Roberto Serra, medico di base nel quartiere San Michele a Cagliari, è rimasto senza vaccini. Non sono state le consegnate le fiale, Il servizio del tg di Videolina ...