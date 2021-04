(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "I miei piùdia Francesco, nuovo responsabile per il Sud di Forza Italia: sono certa che saprà interpretare al meglio un ruolo che le prossime scadenze politiche e istituzionali rendono importantissimo". Ad affermarlo in una nota è Mara, il ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

Advertising

mara_carfagna : I miei più sinceri auguri a Maria Chiara Carrozza, prima donna alla guida del @CNRsocial_, il più importante centro… - TV7Benevento : Fi: Carfagna, 'sinceri auguri di buon lavoro a Cannizzaro'... - mara_carfagna : I miei più sinceri auguri di buon lavoro a Francesco Cannizzaro, nuovo responsabile per il Sud di @forza_italia: un… - mara_carfagna : I miei più sinceri auguri a Maria Chiara Carrozza, prima donna alla guida del @CNRsocial_, il più importante centro… -

Ultime Notizie dalla rete : Carfagna sinceri

Metro

"I miei piùauguri a Maria Chiara Carrozza, prima donna alla guida del Cnr, il più ... Ad affermarlo è il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Marain un Tweet. ...'I miei piùauguri a Maria Chiara Carrozza, prima donna alla guida del Cnr, il più importante centro di ... Ad affermarlo è il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Marain un ...Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “I miei più sinceri auguri di buon lavoro a Francesco Cannizzaro, nuovo responsabile per il Sud di Forza Italia: sono certa che saprà interpretare al meglio un ruolo che le ...La ministra per il Sud, Mara Carfagna, durante il Question time al Senato ha annunciato la creazione di un "Capitolo SUD" del PNRR.