Festa compleanno in appartamento | sanzionati 15 studenti

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma – La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata sono intervenuti all’interno di un mini-in un plesso universitario di via Passolombardo dove era stata segnalata la presenza di un gruppo di giovani, in violazione delle norme antiCovid-19. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno sorpreso 15universitari che stavano festeggiando une li hanno identificati e successivamenteper la violazione della distanza di sicurezza interpersonale, per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e per la violazione del divieto di assembramento. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.