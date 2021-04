Felicissima Sera, Amedeo e il papà in lacrime: il ricordo della mamma scomparsa (Di venerdì 16 aprile 2021) lo scorso giugno. Tante risate nella Serata d’esordio di Felicissima Sera, ma anche tantissime emozioni. Maria De Filippi, super ospite della prima puntata, legge, come solo lei sa fare, una lettera che Amedeo Grieco ha scritto al suo papà Federico, seduto in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 16 aprile 2021) lo scorso giugno. Tante risate nellata d’esordio di, ma anche tantissime emozioni. Maria De Filippi, super ospiteprima puntata, legge, come solo lei sa fare, una lettera cheGrieco ha scritto al suoFederico, seduto in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #Canale5 lo show di @piodantini e @amedeogrieco #FelicissimaSera Tra gli ospiti della pri… - Elenjib3nfede : RT @njalltiamo: SECONDO ME FEDERICO ROSSI CI SARÀ IN QUALCHE PUNTATA DI FELICISSIMA SERA O ALMENO LO SPERO - njalltiamo : SECONDO ME FEDERICO ROSSI CI SARÀ IN QUALCHE PUNTATA DI FELICISSIMA SERA O ALMENO LO SPERO - __LittleSun : Tommaso Paradiso con 'Non avere Paura' a Felicissima Sera ed io penso solo a Lola e Sangio - CaraccioloSal : Il titolo della trasmissione si chiama Felicissima Sera, ma quello più giusto sarebbe Infelicissina Sera. Ma Pino e… -

Ultime Notizie dalla rete : Felicissima Sera Francesco Pannofino chi è: biografia, curiosità, carriera e tutti gli attori che hanno la sua voce La sua fama lo ha reso anche l'ospite gradito di molti programmi televisivi, tra cui Tale e Quale Show e Felicissima Sera , il nuovo show di Pio e Amedeo. Infanzia e gioventù di Francesco Pannofino ...

Pio e Amedeo, perchè le ciabatte a Diletta Leotta, Immobile e Pintus? ... televisione e web delle ciabatte 'griffate Pio e Amedeo' per lanciare il nuovo programma 'Felicissima sera'. Dopo il grande successo del programma "Emigratis", l'incursione al Festival di Sanremo e ...

Pio e Amedeo si commuovono a Felicissima Sera con la lettera di Maria De... Nella puntata di Pomeriggio 5, oggi, venerdì 16 aprile 2021, Barbara d'Urso si è occupata di cronaca e attualità. Si è parlato di Fabrizio... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio ...

Pio e Amedeo, l’intervista scomoda a Maria che ammette: “Ho tradito” Maria De Filippi e le domande ‘scorrette’ di Pio e Amedeo. A Felicissima Sera, nuovo format di Canale Cinque, il duo comico ha fatto un’intervista ‘scomodissima’ alla moglie di Maurizio Costanzo, rivo ...

La sua fama lo ha reso anche l'ospite gradito di molti programmi televisivi, tra cui Tale e Quale Show e, il nuovo show di Pio e Amedeo. Infanzia e gioventù di Francesco Pannofino ...... televisione e web delle ciabatte 'griffate Pio e Amedeo' per lanciare il nuovo programma ''. Dopo il grande successo del programma "Emigratis", l'incursione al Festival di Sanremo e ...Nella puntata di Pomeriggio 5, oggi, venerdì 16 aprile 2021, Barbara d'Urso si è occupata di cronaca e attualità. Si è parlato di Fabrizio... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio ...Maria De Filippi e le domande ‘scorrette’ di Pio e Amedeo. A Felicissima Sera, nuovo format di Canale Cinque, il duo comico ha fatto un’intervista ‘scomodissima’ alla moglie di Maurizio Costanzo, rivo ...