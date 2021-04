Fedriga “Sulle riaperture no a date, non vogliamo lo scontro” (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Volutamente non abbiamo messo date, e non le suggeriamo”, perchè “non cerchiamo lo scontro”. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ai microfoni di “Radio Anch’io” su Rai Radio1. “Il Governo farà le dovute scelte”, ha sottolineato il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, spiegando: “Abbiamo chiesto di favorire in via sperimentale le attività che si possono svolgere all’aperto”.“Con le linee guida suggeriamo un percorso, bisogna prendere consapevolezza che il Paese vive una forte tensione sociale, servono regole magari forti ma che vengono rispettate, invece di divieti che poi si rischia non vengano rispettati”, ha aggiunto Fedriga.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Volutamente non abbiamo messo, e non le suggeriamo”, perchè “non cerchiamo lo”. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano, ai microfoni di “Radio Anch’io” su Rai Radio1. “Il Governo farà le dovute scelte”, ha sottolineato il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, spiegando: “Abbiamo chiesto di favorire in via sperimentale le attività che si possono svolgere all’aperto”.“Con le linee guida suggeriamo un percorso, bisogna prendere consapevolezza che il Paese vive una forte tensione sociale, servono regole magari forti ma che vengono rispettate, invece di divieti che poi si rischia non vengano rispettati”, ha aggiunto.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

