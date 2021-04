FAO | ecco come salvare il pianeta riducendo lo spreco alimentare

(Di sabato 17 aprile 2021) L’ultimo rapporto delle Nazioni Unite mostra un dato impietoso sullo. Ogni anno sprechiamo nel mondo 931 milioni di tonnellate di cibo, che si traducono in rifiuti, in soldi buttati e in risorse naturali sprecate. Ma possiamo fare tanto per ridurre questi numeri spaventosi. Esistono infatti alcuni piccoli accorgimenti che possono aiutarci a ridurre L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : FAO ecco

Il futuro entra in noi molto prima che accada diceva Rainer Maria Rilke, divino poeta., a Tiscali.it , funziona così: e così in questi giorni in Parlamento sono successe alcune cose ...alla, si ...... che per legge deve prevedere la zona di pesca, e scegliere la "zona37" se si vuole acquistare ... Nucleare,le 67 aree idonee per il deposito dei rifiuti radioattivi italianiLa FAO ha pubblicato una lista di comportamenti virtuosi per ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare le risorse ambientali.Firmato da Max Casacci, si intitola "The Queen" e sostiene la campagna #SaveBeesAndFarmers, per la salvaguardia delle api ...