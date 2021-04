Fake-news a ripetizione sulla Raggi. Stampa scatenata per denigrarla. Ieri il linciaggio per il cedimento di una strada. Proprio nel giorno in cui sono arrivati 82 nuovi bus (Di venerdì 16 aprile 2021) Finisce sempre così. Quando si entra in campagna elettorale ogni evento, ogni avvenimento, ogni cataclisma o emergenza viene sfruttata per dare addosso al candidato che fa più paura. La strategia è vecchia quanto il mondo. “Piove governo ladro”, si dice d’altronde. Ed ecco allora che una voragine che Ieri si è aperta in via dei Colli Portuensi a Roma è finita con l’essere l’ultima accusa indirizzata alla sindaca Virginia Raggi. All’interno della voragine sono finite un camion e un’auto in sosta, rimaste intrappolate nel cedimento. Sacrilegio. Sarà stata sicuramente colpa della sindaca che, di notte, sarà andata di soppiatto a rompere manto e preparare un vuoto sotterraneo così da facilitare, il giorno dopo, la voragine. Per di più -incredibile in questi casi per qualcuno – il traffico è stato bloccato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 aprile 2021) Finisce sempre così. Quando si entra in campagna elettorale ogni evento, ogni avvenimento, ogni cataclisma o emergenza viene sfruttata per dare addosso al candidato che fa più paura. La strategia è vecchia quanto il mondo. “Piove governo ladro”, si dice d’altronde. Ed ecco allora che una voragine chesi è aperta in via dei Colli Portuensi a Roma è finita con l’essere l’ultima accusa indirizzata alla sindaca Virginia. All’interno della voraginefinite un camion e un’auto in sosta, rimaste intrappolate nel. Sacrilegio. Sarà stata sicuramente colpa della sindaca che, di notte, sarà andata di soppiatto a rompere manto e preparare un vuoto sotterraneo così da facilitare, ildopo, la voragine. Per di più -incredibile in questi casi per qualcuno – il traffico è stato bloccato ...

Ultime Notizie dalla rete : Fake news Facebook continua la sua lotta contro la disinformazione su COVID - 19 Inoltre, la compagnia sta collaborando con diverse agenzie per controllare in maniera efficace tutti i post che vengono contrassegnati come "fake news", così da renderli invisibili agli altri utenti ...

I vaccini possono diventare bene comune e le altre notizie sul virus ... un consorzio di ricerca universitaria che in collaborazione con Twitter e Facebook sta applicando le stesse strategie usate per contrastare le fake news durante la campagna presidenziale del 2020. ...

Anna Valle, la fake news sulla sua malattia. Ecco perché odia i social Anna Valle è una delle attrici più amate. Si è fatta conoscere al grande pubblico italiano nel 1995 con la vittoria al concorso ...

I vaccini possono diventare bene comune e le altre notizie sul virus Si moltiplicano gli appelli per l’accesso equo ai vaccini, il virus si trasmette soprattutto per via aerea e non dalle superfici, mancano i farmaci per i virus del futuro: l’attualità sulla pandemia.

