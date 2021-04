Facebook ha fatto passi avanti nella lotta al cambiamento climatico

(Di venerdì 16 aprile 2021)ha raggiunto uno dei suoi più importanti obiettivi ambientali, riuscendo a ridurre le sue emissioni di gas serra del 94% nel 2020. Questo traguardo ha consentito inoltre al colosso di Menlo Park di raggiungere un secondo obiettivo: le zero emissioni nette, ossia la società non emette nell’atmosfera più CO2 di quanta ne possa eliminare.e Google si erano prefissati l’obiettivo di portare a zero le loro emissioni totali di anidride carbonica entro il 2030 e ora il traguardo importante per il bene del pianeta è sempre più vicino. L’azienda di Zuckerberg, infatti ora acquista abbastanza energia rinnovabile per coprire la totalità delle sue operazioni globali che si tratti di data center o uffici. Questo però non vuol dire che tutti gli stabilimenti utilizzino già energia pulita, poiché ancora troppe reti elettriche sfruttano i ...

Advertising

stanzaselvaggia : Su fb (lo avevo già fatto a @RadioCapital_fm ) ho chiesto alle persone di raccontarmi cosa hanno imparato o a cosa… - LegaSalvini : ?? FISCO, LEGA: GIÙ LE MANI DA MINI FLAT TAX Fisco, Lega: Giù le mani da mini Flat Tax Roma, 15 apr. (LaPresse) - '… - LegaSalvini : ?? Al Bano: 'Salvini mandato a processo per aver fatto semplicemente il proprio lavoro. I cittadini quando lo hanno… - maryfagi : RT @Lega_Senato: ?? FISCO, LEGA: GIÙ LE MANI DA MINI FLAT TAX Fisco, Lega: Giù le mani da mini Flat Tax Roma, 15 apr. (LaPresse) - 'Giù le… - Alessan68602429 : RT @byoblu: Accusò su Facebook @RobertoBurioni di avere conflitti di interesse per i suoi numerosi brevetti sui vaccini. Oggi @RedRonnie, d… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook fatto

Di Andre Giove - 16/04/2021Twitter Pinterest WhatsApp Un ragazzo di 30 anni di Brescia era convinto che la sua ... in realtà, non haaltro che peggiorare la situazione. Nella testa del ...... difeso dall'avvocato Guido Magnisi, era imputato per alcune frasi pubblicate sudopo un ... Il giudice monocratico Stefano Levoni ha assolto Red Ronnie con la formula perché ilnon ...Questo è il contenuto: 'Le società Facebook Inc e Facebook Ireland Ltd. non hanno informato adeguatamente e immediatamente i consumatori, in fase di attivazione dell’account, dell’attività di raccolta ...