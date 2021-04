Facebook ha fatto passi avanti nella lotta al cambiamento climatico (Di venerdì 16 aprile 2021) Menlo Park ha ridotto del 94% le emissioni di gas serra nel 2020, raggiungendo il traguardo delle zero emissioni nette. Il risultato però non è ancora del tutto soddisfacente, perché la società vuole migliorare sulle energie provenienti da fonti non rinnovabili Facebook ha raggiunto uno dei suoi più importanti obiettivi ambientali, riuscendo a ridurre le sue emissioni di gas serra del 94% nel 2020. Questo traguardo ha consentito inoltre al colosso di Menlo Park di raggiungere un secondo obiettivo: le zero emissioni nette, ossia la società non emette nell’atmosfera più CO2 di quanta ne possa eliminare. Facebook e Google si erano prefissati l’obiettivo di portare a zero le loro emissioni totali di anidride carbonica entro il 2030 e ora il traguardo importante per il bene del pianeta è sempre più vicino. L’azienda di Zuckerberg, infatti ora acquista ... Leggi su cityroma (Di venerdì 16 aprile 2021) Menlo Park ha ridotto del 94% le emissioni di gas serra nel 2020, raggiungendo il traguardo delle zero emissioni nette. Il risultato però non è ancora del tutto soddisfacente, perché la società vuole migliorare sulle energie provenienti da fonti non rinnovabiliha raggiunto uno dei suoi più importanti obiettivi ambientali, riuscendo a ridurre le sue emissioni di gas serra del 94% nel 2020. Questo traguardo ha consentito inoltre al colosso di Menlo Park di raggiungere un secondo obiettivo: le zero emissioni nette, ossia la società non emette nell’atmosfera più CO2 di quanta ne possa eliminare.e Google si erano prefissati l’obiettivo di portare a zero le loro emissioni totali di anidride carbonica entro il 2030 e ora il traguardo importante per il bene del pianeta è sempre più vicino. L’azienda di Zuckerberg, infatti ora acquista ...

Advertising

LegaSalvini : ?? FISCO, LEGA: GIÙ LE MANI DA MINI FLAT TAX Fisco, Lega: Giù le mani da mini Flat Tax Roma, 15 apr. (LaPresse) - '… - LegaSalvini : ?? Al Bano: 'Salvini mandato a processo per aver fatto semplicemente il proprio lavoro. I cittadini quando lo hanno… - VittorioSgarbi : #censura #social YouTube ha fatto marcia indietro accogliendo il ricorso del mio ufficio stampa.… - biasostyle : RT @byoblu: Accusò su Facebook @RobertoBurioni di avere conflitti di interesse per i suoi numerosi brevetti sui vaccini. Oggi @RedRonnie, d… - AnnaP1953 : RT @byoblu: Accusò su Facebook @RobertoBurioni di avere conflitti di interesse per i suoi numerosi brevetti sui vaccini. Oggi @RedRonnie, d… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook fatto Genova, a fine mese riapre al transito il ponte del Lagaccio Lo ha annunciato su facebook l'assessore ai Lavori Pubblici, Pietro Piciocchi: 'Questa mattina ... 'Quello che abbiamo fatto è un investimento per il futuro. Un investimento per costruire un campo ampio ...

Facebook ha fatto passi avanti nella lotta al cambiamento climatico Menlo Park ha ridotto del 94% le emissioni di gas serra nel 2020, raggiungendo il traguardo delle zero emissioni nette. Il risultato però non è ancora del tutto soddisfacente, perché la società vuole ...

Facebook in arrivo nuove funzionalità: ecco quali Su Facebook stanno per arrivare tante nuove funzionalità, di cui però si è parlato poco fino a oggi: ecco di cosa si tratta.

Comunicazione importante all’avvio di Facebook? Facciamo chiarezza Questo è il contenuto: 'Le società Facebook Inc e Facebook Ireland Ltd. non hanno informato adeguatamente e immediatamente i consumatori, in fase di attivazione dell’account, dell’attività di raccolta ...

Lo ha annunciato sul'assessore ai Lavori Pubblici, Pietro Piciocchi: 'Questa mattina ... 'Quello che abbiamoè un investimento per il futuro. Un investimento per costruire un campo ampio ...Menlo Park ha ridotto del 94% le emissioni di gas serra nel 2020, raggiungendo il traguardo delle zero emissioni nette. Il risultato però non è ancora del tutto soddisfacente, perché la società vuole ...Su Facebook stanno per arrivare tante nuove funzionalità, di cui però si è parlato poco fino a oggi: ecco di cosa si tratta.Questo è il contenuto: 'Le società Facebook Inc e Facebook Ireland Ltd. non hanno informato adeguatamente e immediatamente i consumatori, in fase di attivazione dell’account, dell’attività di raccolta ...