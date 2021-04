F1, Max Verstappen preoccupato dall’affidabilità della Red Bull. E Sergio Perez ha faticato (Di venerdì 16 aprile 2021) La potenza è nulla senza controllo. Lo slogan di un marchio presente in F1 calza a pennello per introdurre il discorso su quanto accaduto quest’oggi a Imola, sede del secondo round del Mondiale 2021, in casa Red Bull. La scuderia di Milton Keynes si è presentata con la voglia di battagliare con Mercedes che, però, nei due turni di prove libere andati in scena si è presa la vetta coi due piloti Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, facendo capire che le modifiche apportate al diffusore e altri accorgimenti aerodinamici abbiano dato i frutti sperati. La RB16B, se si guarda alla velocità pura, è notevole per prestazione e ha tutto per lottare con le Frecce Nere. Il dato negativo di oggi, però, è legato all’affidabilità. Il progetto di Adrian Newey rischia di avere questo tallone d’Achille, considerando le sostituzioni del pacco batterie e della centralina che ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) La potenza è nulla senza controllo. Lo slogan di un marchio presente in F1 calza a pennello per introdurre il discorso su quanto accaduto quest’oggi a Imola, sede del secondo round del Mondiale 2021, in casa Red. La scuderia di Milton Keynes si è presentata con la voglia di battagliare con Mercedes che, però, nei due turni di prove libere andati in scena si è presa la vetta coi due piloti Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, facendo capire che le modifiche apportate al diffusore e altri accorgimenti aerodinamici abbiano dato i frutti sperati. La RB16B, se si guarda alla velocità pura, è notevole per prestazione e ha tutto per lottare con le Frecce Nere. Il dato negativo di oggi, però, è legato all’affidabilità. Il progetto di Adrian Newey rischia di avere questo tallone d’Achille, considerando le sostituzioni del pacco batterie ecentralina che ...

Advertising

realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | I campioni del mondo optano per scelte differenti rispetto al 2020 #ImolaGP - sebavettels : Due cose sono infinite: l'universo e la sfiga di Verstappen, Max Emilian in Italia, e sulla prima ho ancora qualche dubbio. - fuoripistanet : Verstappen:”il passo della Mercedes non ci sorprende” - thelastcornerit : Formula 1|GP Imola: Max Verstappen e Sergio Perez: Le prime dichiarazioni del weekend di gara -… - OA_Sport : #F1 Max Verstappen guarda il bicchiere mezzo pieno dopo il problema alla trasmissione nella #FP2 a #Imola -

Ultime Notizie dalla rete : Max Verstappen F1, prove libere a Imola: Mercedes imprendibili, incidente per Leclerc Problemi tecnici per Max Verstappen: dopo cinque minuti in pista, il pilota ha segnalato via radio ai box la rottura di qualcosa nella parte posteriore della Red Bull che i tenci hanno individuato in ...

F1 - Mercedes, Valtteri Bottas: 'Non abbiamo ancora visto di cosa è capace la Red Bull' Le frecce d'argento sembrano aver recuperato smalto dopo i problemi in Bahrain, ma di certo l'uscita di scena di Max Verstappen e la sua Red Bull nelle FP2 non aiutano nelle valutazioni sulla W12. ...

F1, Max Verstappen preoccupato dall’affidabilità della Red Bull. E Sergio Perez ha faticato La potenza è nulla senza controllo. Lo slogan di un marchio presente in F1 calza a pennello per introdurre il discorso su quanto accaduto quest'oggi a Imola, sede del secondo round del Mondiale 2021, ...

Cn Motors – La Formula 1 riparte da Imola: nelle Libere le Mercedes avanti, 4^ e 5^ le Ferrari Si è aperto oggi, con le prove libere, il weekend della Formula 1, che torna con la seconda gara del circus, quella di Imola, sul circuito in cui perse la vita Ayrton Senna. “La [...] ...

Problemi tecnici per: dopo cinque minuti in pista, il pilota ha segnalato via radio ai box la rottura di qualcosa nella parte posteriore della Red Bull che i tenci hanno individuato in ...Le frecce d'argento sembrano aver recuperato smalto dopo i problemi in Bahrain, ma di certo l'uscita di scena die la sua Red Bull nelle FP2 non aiutano nelle valutazioni sulla W12. ...La potenza è nulla senza controllo. Lo slogan di un marchio presente in F1 calza a pennello per introdurre il discorso su quanto accaduto quest'oggi a Imola, sede del secondo round del Mondiale 2021, ...Si è aperto oggi, con le prove libere, il weekend della Formula 1, che torna con la seconda gara del circus, quella di Imola, sul circuito in cui perse la vita Ayrton Senna. “La [...] ...