F1 | Mattia Binotto | “La macchina 2022 è già in galleria del vento ed è la priorità assoluta”

(Di venerdì 16 aprile 2021) La Ferrari ha incominciato in maniera convincente il weekend del GP di Imola, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito emiliano. Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono distinti durante le prime due sessioni di prove libere, riuscendo a chiudere subito alle spalle delle Mercedes e dell’AlphaTauri di Pierre Gasly nella FP2. Prestazioni confortanti che lasciano ben sperare non soltanto per quanto riguarda l’appuntamento in terra italiana, ma anche per il prosieguo della stagione: dopo un 2020 estremamente difficile, la Scuderia di Maranello si sta pian piano riprendendo e può guardare all’immediato futuro con discreto ottimismo. Il team principalè sembrato molto convinto ai microfoni di Sky Sport: “Segnali incoraggianti, ma è ancora troppo presto per giudicare. Laè migliorata in rettilineo e in ...