F1, il gioco psicologico di Lewis Hamilton. Il ritornello della Red Bull favorita non regge… (Di venerdì 16 aprile 2021) Lewis Hamilton non lo scopriamo certo oggi. Il nativo di Stevenage è nel mondo della Formula Uno sin dal lontano 2007, dopotutto. I suoi numeri lo precedono. Sette titoli, quasi 100 vittorie e pole position sono il condimento giusto di una carriera da leggenda che, va ricordato, sta continuando a impreziosire gara dopo gara. Tra le sue innumerevoli qualità, oltre a doti di guida da fuoriclasse assoluto, il sette volte campione del mondo in una cosa è pressoché imbattibile: spostare la pressione sulle spalle dei rivali. Non ci sono dubbi, in quell’aspetto è davvero chirurgico. Quasi come quando affronta il tentativo decisivo nel corso della Q2 del sabato. Non gli è occorso molte volte nel corso degli ultimi anni, visto lo strapotere suo e della sua vettura, ma quando se ne è presentata l’occasione, i ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021)non lo scopriamo certo oggi. Il nativo di Stevenage è nel mondoFormula Uno sin dal lontano 2007, dopotutto. I suoi numeri lo precedono. Sette titoli, quasi 100 vittorie e pole position sono il condimento giusto di una carriera da leggenda che, va ricordato, sta continuando a impreziosire gara dopo gara. Tra le sue innumerevoli qualità, oltre a doti di guida da fuoriclasse assoluto, il sette volte campione del mondo in una cosa è pressoché imbattibile: spostare la pressione sulle spalle dei rivali. Non ci sono dubbi, in quell’aspetto è davvero chirurgico. Quasi come quando affronta il tentativo decisivo nel corsoQ2 del sabato. Non gli è occorso molte volte nel corso degli ultimi anni, visto lo strapotere suo esua vettura, ma quando se ne è presentata l’occasione, i ...

