F1: Gp Emilia Romagna, Bottas davanti ad Hamilton in seconde libere

Imola, 16 apr. (Adnkronos) – Valterri Bottas con la sua Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gp d'Italia a Imola. Il finlandese ha chiuso con il tempo di 1.15.551 precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton ad appena +0.010 e l'Alpha Tauri di Pierre Gasly. Subito dietro le due Ferrari di Carlos Sainz a +0.283 e di Charles Leclerc a +0.820. Il monegasco sul finire della sessione è uscito di pista andando a sbattere contro le barriere. Mentre è durata pochi minuti la seconda sessione di libere per Max Verstappen, rientrato a causa di un problema di natura tecnica sulla sua Red Bull. Chiudono la top ten Sergio Perez con la Red Bull, Yuki Tsunoda con l'Alpha Tauri, Lando Norris su McLaren, Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo e Lance Stroll con l'Aston Martin.

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Imola, dominio Mercedes nelle FP2. Ferrari, bravo Sainz (4°) ma Leclerc (5°) sbatte decisamente firmata Mercedes la prima giornata di prove libere del GP dell'Emilia Romagna. In entrambe le sessioni di oggi a Imola Valtteri Bottas e Lewis Hamilton hanno messo in fila la concorrenza, guidata da motorizzati Honda: da Max Verstappen nella FP1 e da Pierre Gasly ...

Innovazione: ENEA brevetta materiale antifuoco per trasporti, elettronica e costruzioni Nell'ambito del progetto FireMat del valore 1,1 milioni di euro , cofinanziato dalla Regione Emilia - Romagna , Enea ha brevettato un procedimento per produrre un materiale innovativo antifuoco che consente di alleggerire il peso dei veicoli e aumentare il livello di sicurezza al fuoco. La ...

Carpi viaggia con la rete ultraveloce di Open Fiber La banda ultra larga di Open Fiber arriva a Carpi: la società guidata da Elisabetta Ripa ha infatti completato il cablaggio delle prime 8mila unità immobiliari della città, che possono beneficiare di ...

Calo dei contagi Covid in Italia: probabile effetto della campagna vaccinale Il report di Altems: "Frenata casi inizia ad avere effetti tangibili sulla saturazione dei posti letto e delle terapie intensive" ...

