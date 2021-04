F1 GP Emilia-Romagna 2021, Leclerc: “La macchina mi ha dato ottime sensazioni” (Di venerdì 16 aprile 2021) – “La macchina ha dato ottime sensazioni, nelle prove libere 2 siamo stati molto competitivi. Abbiamo avuto il tempo cancellato per un piccolo margine in curva 9 ma l’importante è non ripetere l’errore in qualifica. Ma la prestazione c’era e anche il passo gara era buono”. Charles Leclerc racconta il venerdì di prove libere nel Gran Premio dell’Emilia Romagna con il quinto posto nella seconda sessione ma un incidente a muro a pochi minuti dal termine. “Ho commesso un errore all’ultima curva ma meglio farlo ora che in gara – spiega il pilota monegasco della Ferrari – La macchina non è cambiata rispetto al Bahrain, ma le sensazioni che dà sono molto migliori in queste condizioni. Mi piace il bilanciamento, rispetto all’anno scorso meglio ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) – “Laha, nelle prove libere 2 siamo stati molto competitivi. Abbiamo avuto il tempo cancellato per un piccolo margine in curva 9 ma l’importante è non ripetere l’errore in qualifica. Ma la prestazione c’era e anche il passo gara era buono”. Charlesracconta il venerdì di prove libere nel Gran Premio dell’con il quinto posto nella seconda sessione ma un incidente a muro a pochi minuti dal termine. “Ho commesso un errore all’ultima curva ma meglio farlo ora che in gara – spiega il pilota monegasco della Ferrari – Lanon è cambiata rispetto al Bahrain, ma leche dà sono molto migliori in queste condizioni. Mi piace il bilanciamento, rispetto all’anno scorso meglio ...

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Covid, zona gialla "rafforzata" dal 26 aprile: le regole ... con una classificazione complessiva del rischio bassa o moderata e uno scenario di trasmissione 1, ovvero Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia - Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, ...

Iss, in Italia quasi tutte le Regioni hanno una curva in decrescita Si tratta di Calabria (32%), Emilia Romagna (41%), Friuli Venezia Giulia (37%), Lazio (41%), Liguria (37%), Lombardia (52%), Marche (45%), Molise (41%), Provincia autonoma di Trento (38%), Piemonte (...

Covid, a Rimini si registrano 110 nuovi casi, 2 decessi A Rimini si registrano 110 nuovi casi di positività al nuovo coronavirus, di cui 54sono quelli sintomatici. Comunicati due decessi nel riminese (una donna di 79 e un uomo di 71 anni). In regione in to ...

Coronavirus oggi: in Italia 15.943 nuovi casi e 429 morti Sono 15.943 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 del 16 aprile e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 3.713.779. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 429 così da totalizzare l ...

