F1, Fernando Alonso: “Buon venerdì, ho sentito un miglioramento nelle prestazioni. In qualifica saremo tutti vicini…” (Di venerdì 16 aprile 2021) venerdì positivo ma non eccezionale in casa Alpine per Fernando Alonso, in occasione delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021, secondo round stagionale del Mondiale di F1. Il due volte campione del mondo, reduce da un ottimo weekend inaugurale del campionato in Bahrain, ha disputato una giornata di prova senza sbavature attestandosi però in 13ma piazza al termine della simulazione di qualifica in FP2. “È stato un Buon venerdì e oggi abbiamo completato il nostro programma senza problemi. A parte le bandiere rosse e altri incidenti che hanno fermato le due sessioni, sono stato contento dei nuovi elementi che abbiamo testato sulla macchina e ho sentito un miglioramento nelle ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021)positivo ma non eccezionale in casa Alpine per, in occasione delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2021, secondo round stagionale del Mondiale di F1. Il due volte campione del mondo, reduce da un ottimo weekend inaugurale del campionato in Bahrain, ha disputato una giornata di prova senza sbavature attestandosi però in 13ma piazza al termine della simulazione diin FP2. “È stato une oggi abbiamo completato il nostro programma senza problemi. A parte le bandiere rosse e altri incidenti che hanno fermato le due sessioni, sono stato contento dei nuovi elementi che abbiamo testato sulla macchina e houn...

