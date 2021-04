F.1, GP Emilia-Romagna - Libere 2, Mercedes in testa. Terza l'AlphaTauri con Gasly (Di venerdì 16 aprile 2021) La Mercedes si conferma la vettura più in forma anche dopo la seconda sessione di prove Libere del GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna: davanti a tutti c'è Valtteri Bottas che precede di soli 10 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Ottimo terzo tempo per Pierre Gasly: il francese chiude terzo con l'AlphaTauri, staccato di soli 78 millesimi dal leader, mettendosi alle spalle anche le due Ferrari. Imola pista difficile. Il circuito di Imola è molto tecnico e con il suo mix di curve lente, medie e ad alta velocità rende le cose complicati ai piloti, anche ai più esperti. Dalle prime posizioni, questa volta, manca il nome di Verstappen: l'olandese della Red Bull Racing ha infatti avuto un problema al cambio dopo aver preso con veemenza un cordolo e dopo appena cinque ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 aprile 2021) Lasi conferma la vettura più in forma anche dopo la seconda sessione di provedel GP del Made in Italy e dell': davanti a tutti c'è Valtteri Bottas che precede di soli 10 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Ottimo terzo tempo per Pierre: il francese chiude terzo con l', staccato di soli 78 millesimi dal leader, mettendosi alle spalle anche le due Ferrari. Imola pista difficile. Il circuito di Imola è molto tecnico e con il suo mix di curve lente, medie e ad alta velocità rende le cose complicati ai piloti, anche ai più esperti. Dalle prime posizioni, questa volta, manca il nome di Verstappen: l'olandese della Red Bull Racing ha infatti avuto un problema al cambio dopo aver preso con veemenza un cordolo e dopo appena cinque ...

