ESCLUSIVA – Gattuso-Fiorentina | accordo ad un passo | i dettagli

(Di venerdì 16 aprile 2021) Laha scelto: Gennarosarà l’allenatore viola per la stagione 2020/2021. Dopo l’annata turbolenta che ha visto Iachini e Prandelli alternarsi sulla panchina, Rocco Commisso riparte dall’attuale tecnico del Napoli. Secondo quanto appreso da Sportface.it, il club viola e l’entourage dell’allenatore avrebbero raggiunto unper due anni di contratto con opzione per il terzo. Manca solo la firma ma l’è pressocché raggiunto e sarà concretizzato al termine dell’attuale stagione. Laha una salvezza da consolidare mentrevuole condurre il Napoli in Champions League. Poi sarà addio, per due strade che sono destinate ad incrociarsi. SportFace.

In seguito il mister ha espresso il proprio parere sul prossimo impegno dei nerazzurri che domenica sera affronteranno il Napoli di: ' Probabilmente le difficoltà maggiori per i nerazzurri ...