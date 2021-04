Esce “Love comes back to me” il nuovo singolo del cantautore Jaboni (Di venerdì 16 aprile 2021) Il brano, prodotto da GIL produzioni di Giorgio Lorito, racconta un amore fatto diatteseedistanzema anche capace di fiorire nella lontananza e fortificarsi a ogni nuovo incontro. Racconta un amore che libera dalle costrizioni, trae in salvo e fuori dal buio. Un amore che dona e nel suo donarsi senza riserve pretende di essere ricambiato. Pretende che l’amore donato torni indietro, dove sarà accolto, ogni volta come sempre. É un amore che sa aspettare perché è un amore che conosce. Sa che anche se costretto in case e città diverse verrà sempre riconosciuto e sempre gli verrà aperta la porta. Il videoclip, diretto da StefanoTeofili,che accompagna il singolo vede la scelta stilistica del bianco e nero. Ambientato in parte nella Riserva Naturale della Marcigliana(Roma), Jaboni emerge dall’oscurità che lo avvolge, racconta il suo amore ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 16 aprile 2021) Il brano, prodotto da GIL produzioni di Giorgio Lorito, racconta un amore fatto diatteseedistanzema anche capace di fiorire nella lontananza e fortificarsi a ogniincontro. Racconta un amore che libera dalle costrizioni, trae in salvo e fuori dal buio. Un amore che dona e nel suo donarsi senza riserve pretende di essere ricambiato. Pretende che l’amore donato torni indietro, dove sarà accolto, ogni volta come sempre. É un amore che sa aspettare perché è un amore che conosce. Sa che anche se costretto in case e città diverse verrà sempre riconosciuto e sempre gli verrà aperta la porta. Il videoclip, diretto da StefanoTeofili,che accompagna ilvede la scelta stilistica del bianco e nero. Ambientato in parte nella Riserva Naturale della Marcigliana(Roma),emerge dall’oscurità che lo avvolge, racconta il suo amore ...

