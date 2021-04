Ergastolo ostativo, Lega e 5Stelle tornano alleati “contro” la Consulta (Di venerdì 16 aprile 2021) La vecchia alleanza giallo-verde si ricompatta e critica la scelta della Corte Costituzionale di dichiarare incostituzionale l’Ergastolo ostativo “In attesa di esaminare le motivazioni dell’ordinanza della Corte Costituzionale, il M5s comunica fin da ora che, pur rispettando la decisione della Consulta, non ne condivide il principio, espresso in data odierna in un comunicato della stessa Corte, secondo cui l’Ergastolo ostativo sia incompatibile con la Costituzione”. Parole e musica del Movimento 5Stelle. A cu fanno eco quelle del leader leghista Salvini, il quale è ancora più netto: «Per mafiosi e assassini l’Ergastolo non si tocca, dicano quello che vogliono. E basta!», cinguetta Salvini su Twitter. Insomma, l’ordinanza con cui ... Leggi su cityroma (Di venerdì 16 aprile 2021) La vecchia alleanza giallo-verde si ricompatta e critica la scelta della Corte Costituzionale di dichiarare incostituzionale l’“In attesa di esaminare le motivazioni dell’ordinanza della Corte Costituzionale, il M5s comunica fin da ora che, pur rispettando la decisione della, non ne condivide il principio, espresso in data odierna in un comunicato della stessa Corte, secondo cui l’sia incompatibile con la Costituzione”. Parole e musica del Movimento. A cu fanno eco quelle del leader leghista Salvini, il quale è ancora più netto: «Per mafiosi e assassini l’non si tocca, dicano quello che vogliono. E basta!», cinguetta Salvini su Twitter. Insomma, l’ordinanza con cui ...

Ultime Notizie dalla rete : Ergastolo ostativo la norma che vieta di liberare i boss condannati all'ergastolo se non collaborano e'incostituzionale Valentina Errante per 'il Messaggero' giovanni riina L' ergastolo ostativo, che impedisce ai condannati per reati moto gravi di ottenere i benefici di legge in caso di mancata collaborazione con la giustizia, è incompatibile con la Costituzione. Il varco ..

Oltre l'ergastolo ostativo, la dignità della persona presa sul serio La Corte costituzionale, da parte sua, dopo aver negli anni scorso ribadito in via delle eccezionali circostanze di fatto la non incostituzionalità dell'ergastolo ostativo (dichiarata norma ...

Ergastolo ostativo: Libera, “necessario rafforzare gli strumenti per combattere le mafie, evitando segnali di indebolimento” "In attesa di leggere le motivazioni dell'ordinanza emessa dalla Consulta della Corte Costituzionale, riteniamo importante evidenziare che la stessa ha sottolineato la peculiarità della natura dei rea ...

Ergastolo ostativo. Maresca: è l’architrave della legislazione antimafia "L'ergastolo ostativo era ed è l'architrave della legislazione antimafia italiana. Quanto stabilito dalla Corte Costituzionale non deve agevolare alcun colpo di spugna su norme che hanno consentito f ...

